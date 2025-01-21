Ada@VIVA獲首個生日應援勁感動　望有錢齊齊搵

英皇女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）今個月生日，早前她便迎來入行後首個Fans為她舉辦的生日應援，她更親身走到茶舍打卡，見到現場布置，令她大感驚喜，大呼：「原來有咁多人錫我！」

Ada坦言以往生日都是收到message或fans的短訊祝福，生日應援是人生第一次：「今次佢哋幫我整咗個茶飲店嘅應援，有手幅、鎖匙扣、Postcard，呢啲都係第一次發生喺我身上，所以都係一個surprise。」Ada落舖打卡當日，有歌迷聞風而至，現場跟她唱生日歌、切蛋糕及送上禮物，又說：「所以今年畀我嘅感覺係超級唔同，而且覺得：『吖！原來有咁多人錫我。』嘅感覺。」知道歌迷於一個多月前已開始籌備，Ada除了感動亦十分識做，當日自掏腰包請全場fans飲茶，以表示對他們的謝意。

她又謂在生日應援上看到很多「新」面孔最令她開心：「見到有好多新面孔，但我問番佢哋原來其實係舊面孔。係喺我之前參加比賽完嘅一個市集見過面，過咗咁多年之後，我成為女團，我生日佢哋都特登到場送上祝福，keep住咁耐都有人支持我嘅感覺，呢一樣嘢係令到我好開心。」

至於生日願望，Ada先大賣關子：「可能對我嚟講係好事，對其他人唔知係唔係一件好事，哈哈。」原來她的生日願望是希望將來VIVA每位成員的生日都在工作中度過，她解說：「一嚟喺工作中度過代表我哋有job，同埋我哋可以一齊過生日；二嚟就係經理人有講生日有job接嘅話，係一件好事，代表嚟緊keep住一直有錢賺。所以我覺得係一個祝福，大家生日嘅時候不如一齊搵錢，一齊賺錢。」