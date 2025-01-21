楊千嬅廣州站巡唱破紀錄　慶功宴豪擲200萬大抽獎

楊千嬅花了年半時間舉行巡唱，日前在廣州站舉行終點站第53場，總入場人次超過85萬，亦刷新了她的個人紀錄。她特意把整個演出rundown，大倒轉由尾唱番上開場，她說：「今日係一個非常特別嘅一晚。特別之處係，今日呢個Rundown，大家可以認識我嘅音樂，分享畀朋友聽，正正就係我想見到嘅《MY TREE OF LIVE》，呢個演出核心價值，就正如今晚，無論由頭開始到結束，結束亦是一個開始。」又說人生的經歷是生生不息及不斷循環，不會有永遠的好境，也不會永遠的逆境。

廣州最終站，千嬅刷新了當地場館的新紀錄，成為首位女歌手，一次過在寶能場館開7場騷，這次廣州演唱會，千嬅分別邀請了衛蘭、AGA，周柏豪為嘉賓，曾為千嬅寫歌的AGA在台上會唱《上善如酒》。

今年是千嬅出道第30年，她表示：「感謝同我一齊成長嘅歌迷和歌迷會，我冇諗過自己可以唱咁多年，今晚唱到好多舊歌都感觸落淚，唔係唱唔到， 係每首歌詞都將我人生再顯示一次，令到我又感動又感恩。走到半百人生，終於明白，『歲月長衣裳薄』、懂得如何『忘記智商去做人』去修煉人生 ，我以前好執着，好想成功，不斷努力追求，好想證明畀人睇，我係得。好想我父母因為我自豪 proud of我，依家經歷過咁多，終於層次唔同咗啦，係唔使追求別人認同，我依家好開心，我好自豪我有咁好嘅父母，好自豪我有咁好團隊，咁好嘅歌迷，我自豪自己有咁多好歌得到咁多，自豪曾經認識過好多合作上好夥伴，幫我好多。我要多謝我個仔，比咁多好能量我。」

慶功宴上千嬅開香檳切生日蛋糕，主辦單位更並備了接近200萬現金給團隊大抽獎，她在台上感謝台前幕後所有工作人員，又自爆老公丁子高禁她飲酒，但今次一定要破戒，笑謂：「最多一啖酒一啖中藥，哈哈！」巡演過後，千嬅謂真係可以好好休息養好身體及放鬆心情，之前舉家同遊杜拜時，但顧及將舉行的巡唱，所以飲食很小心，但現開心終於可休息幾個月，享受新年的家庭樂，她說：「乜都食得！」至於今年，她之前已開始灌錄新歌，亦準備好驚喜送給歌迷。