想親近年輕人！宋慧喬放低外貌：已不是靠樣子決勝負的年紀

韓國43歲女星宋慧喬主演的新片《黑修女們》將於本周五（24日）在韓國上映，她今日（21日）在首爾接受韓媒訪問。

她在戲中飾演為少年驅魔的「尤妮婭修女」，問到選擇今次作品的原因，她表示：「她是比我還要果斷地做勇敢決定的女性，非常帥氣，雖然是修女，但修女也同樣是人吧，但我能像她一樣有那麼大的決心和勇氣嗎？我覺得我應該不能，因為『尤妮婭修女』能夠做到，所以好有魅力。」

她指戲中的驅魔場面幾乎是在最尾段進行拍攝，所以能夠很容易投入，但因為要用上很多感情，所以拍得十分辛苦：「因為身體要很用力，感覺全身都僵直了，單是驅魔場面就拍了3至4天，肉體上真的好辛苦，連睡覺的時間也沒有。」

而她過往曾拍過多套愛情劇，前年才通過劇集《黑暗榮耀》讓人看到另一面貌，她坦言之前並非沒有接過類似的劇本：「其實從前也間中收到這樣的劇本，但當時我不覺得有趣。」她又指現時已經到了放低外貌的年紀：「包括《黑暗榮耀》，拍攝這類型的作品時是完全不會用反光板，當然在參加活動或拍廣告時會打扮得很漂亮，但畢竟我已經過了40歲，已經不是用臉來決定勝負的年紀，所以我跟自己說要更努力演戲。」

一向低調的她早前激罕出演節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，問到她是怎樣決定放低神秘主義？她說：「老實說是因為作品，我已經有很久沒有拍電影，10年之間宣傳方式變得很多樣化，我也想多靠近年輕的朋友。」

談到最近男星權相佑在宣傳新片《大畫特務2》時跪低說希望贏《黑修女們》和韓版《不能說的秘密》，宋慧喬便笑說：「他本來就是很搞笑的人，我希望大家都有好成績，因為都是韓國電影，而且3部都是不同類型的作品。」