連破兩紀錄！肖戰賀歲檔跑出叫座力勝周潤發　獨攬逾億票房

內地電影蛇年賀歲檔百花齊放，自開始預售門票起計算，短短3日已衝破3億元人民幣（約3.2億港元），當中男神肖戰主演的新片《射鵰英雄傳：俠之大者》成為票房擔當，昨日（21日）輕鬆衝破1.39億元人民幣（約1.48億港元）票房，更是中國電影史春節檔最快破億的電影！有周潤發坐鎮的《唐探1900》及盛傳製作費逾10億元人民幣的《蛟龍行動》，暫時只能陪跑！

有指《射》片預售票房奪冠，有賴肖戰的粉絲瘋狂購票，網民提醒片商及投資方要向這班忠實擁躉「叩頭拜早年」謝票，有人就直指肖戰有「粉絲埋單」亦算是實力的一種。事實上，肖戰為演活「郭靖」一角用了不少心機鑽研，例如花上長時間苦練蒙古語，以應付一次過幾頁紙的對白，而拍攝期間不時受傷，早前就被發現手腕縫了多針留下疤痕，付出的努力值得予以肯定。據知不少電影人觀賞過《射》片後，都大讚他的演技層次提升不少。

該片導演更找來多位實力派演員助攻，包括蔡少芬以蒼老造型登場，扮演郭靖母親「李萍」，久違的梁家輝演大反派「歐陽鋒」，胡軍則演「洪七公」，為電影增添睇頭。肖戰早前被問到今年賀歲檔競爭激烈，票房方面可有壓力？他坦言：「我已經盡力去演，答案就交給觀眾和市場了。」

《蛟龍行動》隨時爬頭

《射》片一枝獨秀，而周潤發有份參演的電影《唐探1900》、動畫片《哪吒之魔童鬧海》及男神于適主演的《封神第二部：戰火西岐》，分別以4,000多萬元人民幣的預售票房穩佔第2、3、4位，《紅海行動》姊妹篇《蛟龍行動》則以約2,200萬元人民幣（約2,342萬港元）票房佔第5位。

由於上述幾部電影都是大片，題材亦各有捧場客，相信有望扭轉困局，就如7年前《紅》片進駐賀歲檔不獲看好，最終卻逆襲錄得逾36億元人民幣（約38億港元）的票房佳績，故《蛟》片隨時反超前，加上有一班鐵漢如張涵予及王俊凱等坐鎮，自然獲睇高一線。該片近日釋出多條預告片，網上熱度穩佔冠軍，目前累積播放人次更高達12億，走勢凌厲。

另外，今年賀歲檔所有電影篇幅都頗長，最短的《熊出沒．重啟未來》片長亦有108分鐘，《射》片及《蛟》片則打成平手，片長同樣是146分鐘，刷新內地史上春節檔平均片長最長紀錄，難怪有戲迷打趣指入場前記得要先去洗手間，免得要中途離場錯過精彩場面。