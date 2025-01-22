【是日通勝】

農曆十二月廿三

甲辰年 丁丑月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、安床

忌：出財、開倉、穿井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、26、38

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：戀愛運急升，出門前好好裝扮可吸引異性。

金牛座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

雙子座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

巨蟹座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

獅子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

處女座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

天秤座：八卦話題最好少參與，避免好運氣被拖低。

天蠍座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

人馬座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

山羊座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

水瓶座：工作疲憊不堪，必須休息，往後才有效率。

雙魚座：財運弱，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 財運佳

（跌）雞 易犯錯

鼠：敢於承擔責任，工作表現獲上司認可。

牛：生活遇到挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

虎：財運一般，投資有風險，勿衝動行事。

兔：工作運稍遜，做事態度有點舉棋不定。

龍：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：個人力量有限，不應把所有事攬上身。

馬：事業運上升，處理大小問題胸有成竹。

羊：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

猴：心情煩躁，易胡思亂想，健康受影響。

雞：是日沖煞，運勢低迷，做事粗心大意。

狗：財運不錯，投資眼光準，獲利機會高。

豬：手上沒有太多銀彈，還是節儉一點吧！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

選購年花宜忌

農曆新年的節日氣氛熱鬧，很多人會爭相購買年花回家擺放，其實只要自己喜歡，大部分植物都可以擺放在家中。不過，要注意有刺植物的擺放位置，例如玫瑰和仙人掌，假如將有刺植物放在家中的桃花位（蛇年在東南），很容易惹來「桃花劫」；建議為免一時錯手，還是少放為妙。另外，每年的五黃災星（蛇年在東北）及二黑病星（蛇年在中宮）之方位也切忌擺放植物，以免催旺病氣，反而得不償失。

‧年花之吉利方位？

如果懂得妙用流年方位擺放年花，美化家居之餘，更可助旺運勢，而不同款式的年花，也有特別吉利的流年方位可作配對：

蛇年九紫當旺星在正東（有利財運及喜事）： 宜用果實或大葉類，並以泥種為佳，如五代同堂、年桔、富貴子、牡丹、水仙。

蛇年一白桃花星在東南（有利人緣及桃花）： 宜用鮮花類，如蘭花、桃花或各式鮮艷花卉。

蛇年四綠文昌星在正西（有利讀書及工作）： 宜用常綠類，如富貴竹或各種象徵步步高陞的植物。

‧貼揮春宜忌

第一：不可把紅色揮春貼在流年五黃災星及二黑病星的方位，因為此舉會加強這兩顆病星的力量，尤其以五黃災星為甚。（蛇年的五黃災星及二黑病星，分別位於東北及中宮。）

第二：揮春的字不宜與流年的生肖相沖，否則有犯太歲之象。例如流年為蛇年的話，便不應貼上有「蛇」字或相同諧音的揮春，如「蛇年好運」、「金蛇獻瑞」等等。