真．復出︱Baby內地倉底劇破禁解封　反白眼演技被嘲拍笑片

女星Angelababy（楊穎）因「19禁騷」風波，幾乎搞到萬劫不復，她去年逐漸試水溫復出，終於皇天不負有心人，其2年前主演的內地倉底劇《相思令》，官方竟突然宣布開播，意味她已完全解封，不過她在劇中的反白眼演技更吸睛，成為網民談論話題。

Baby歷經離婚風波和19禁騷爭議後，去年開始逐漸解封，回到大眾視野，可是她遲遲未有新作品推出，讓粉絲相當焦急，未料由她與宋威龍主演的古裝劇《相思令》，日前官方竟突然宣布開播，更一口氣釋出5集。

Baby近期復出動作頻頻，時常於各大公開活動中露面，之前傳出因她疑似觀賞19禁騷而停播的《相》劇，將在本月空降平台播出，起初外界對此消息半信半疑，但《相》劇官方卻在20日證實並同步宣布開播，Baby本人也親自轉發該劇預告片，寫下：「能謀善斷，愛憎分明。君綺羅/君非凡今晚見！」讓粉絲興奮不已。

然而，在《相》劇播出的消息曝光後，除粉絲相當激動外，還有網友指出，這是Baby重返內地娛樂圈的一道曙光，若這段時間都未再出狀況，讓該劇順利播畢，未來各大電視台及劇組就不必再擔心用她的風險，之後可以放心邀約她上節目甚至接拍新戲。

Baby過去最被外界所詬病的演技問題，在這次的片段曝光後，「Angelababy相思令出場鏡頭」成為熱門討論話題，登上了熱搜。劇中她所演的角色人設為「女中豪傑」，是她過去鮮少挑戰的角色類型。而就目前公開的畫面來看，其中一幕講述她暈倒，她即來個反白眼表情，即有網民留言：「誇張，笑片嗎？」、「哪場沙漠戲更拖拖拉拉，有夠不合情理的吧！」、「不過俊男美女，是好看的！」有人讚Baby的眼神及表情對比過去有明顯進步，但外界仍抱持觀望態度，對於她的演技仍有所保留。