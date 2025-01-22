史上最昂貴紅地氈打扮 有女星2億港元排頭着上身

一到新年，歌影視界頒獎禮《金球獎》、《格林美音樂獎》以及《奧斯卡金像獎》等將陸續舉行，一眾女星愛在頒獎禮紅地氈上爭妍鬥麗，大晒行頭鬥「貴氣」。最近有娛樂網站就計算那位巨星的紅地氈打扮最昂貴，結果，美國百變天后Lady GaGa力壓群芳成為No.1！

據知GaGa於2019年出席《奧斯卡》時佩戴的黃鑽頸鍊共有128卡，價值高達3,200萬美元（約2.5億港元），條鍊貴在GaGa佩戴之前已故女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）於1961年於《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）宣傳時戴過。

而僅次於GaGa排次席就是美國鄉謠天后Carrie Underwood，她於2013年出席《格林美音樂獎》時佩戴的381卡鑽石頸鍊，條鍊價值高達3,100萬美元（約2.4億港元）。兩億掛頸，當時Carrie亦笑言好怕被人強行抓住搶去頸鍊：「（條鍊）仲貴過我！」

此外，《鐵達尼號》（Titanic）已故女星Gloria Stuart於1998年出席《奧斯卡》時佩戴的藍色15卡鑽鍊亦相當昂貴總值2,000萬美元（約1.6億港元），條鍊仿照片中她佩戴的「海洋之心」鑽鍊來設計。而美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）於1991年出席《奧斯卡》時所佩戴的鑽石頸鍊連耳環亦同樣值2,000萬美元。

至於出名有「貴氣」的奧斯卡影后姬蒂班查（Cate Blanchett），她於2007年及2014年出席《奧斯卡》時佩戴的鑽飾亦因價值連城而榜上有名，其中2014年她佩戴的服飾加耳環手鍊總值高達1,810萬美元（約1.4億港元）!