羅天宇被嗌「女神收割機」唔開心　想同張景淳合作拍劇

藝人羅天宇與張景淳私交甚篤，合力在深圳創業餐飲，店內主要售賣雞蛋仔、魚蛋和碗仔翅等香港特色風味小吃，深受顧客歡迎，現於內地已有8間分店，近年他們更不時在香港舉辦快閃活動，企圖將業務擴展至香港。

合作做生意，意見分歧是無可避免，不過他們都有自己一套的解決方法：「大家有唔同睇法嘅時候，必需要畀一個人做執行，否則就永遠停滯不前，所以當我哋提出一個方案，大家同意咗，就會交畀執行嘅去處理，但如果最後撞板，我哋都有足夠嘅勇氣返嚟同大家講『我行錯咗』，然後會再轉人做執行，如果行得通就繼續，行唔通就再一齊做審視和檢討。」有時甚至會出現責怪對方的情況，不過幸好他們感情深厚，不會因此出現隔閡。

同為無綫藝員訓練班出身的二人，雖然相識多年，但正式合作拍劇的機會甚少，所以二人都好奇若然有機會合作，可擦出甚麼火花。問到最想一起拍甚麼劇集？羅天宇就表示自拍完《巾幗梟雄之懸崖》後就一直都想再拍動作戲：「一齊拍應該會好有型，男仔都鍾意呢啲。」另外素有「女神收割機」之稱的天宇亦希望大家可以將注意力多放在自己的演技上，而非感情生活：「大家笑吓都可以，但有時其實未必真係大家想像中咁，所以如果因為稱呼而被忽略咗自己投放係工作上嘅心機，會有少少唔開心。」雖然天宇坦言希望大家將注意力放在其工作上，但與陳懿德這對緋聞情侶關係卻愈來愈浮面，提及德德時，又不禁讚她工作認真又努力。

至於張景淳亦表示希望除《愛．回家之開心速遞》以外都可以有機會拍其他的劇集，不過大前提是不影響到《愛．回家》的拍攝進度：「因為我自己都幾鍾意龔燁呢個角色，拍得好開心，所以如果可以唔影響呢部劇前提下再加多一部戲，我唔瞓都仲得（自薦？）未必，唔想畀壓力，以前年輕嘅時候可能會做，因為監製可能未必認識你，但到依家監製導演大家都互相認識，有岩嘅劇本，諗起你就自然會搵你。」又言自己始終醉心於演藝，所以想把握男性黃金期，多演不同的角色。