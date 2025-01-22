陳慧嫻搵張敬軒做嘉賓讚窩心　自嘲本身可享兩蚊優惠

歌手陳慧嫻（Priscilla）出道40周年合共6場紅館演唱會《TheFabulous 40 Priscilla》昨晚（21日）舉行頭場，多位圈中好友包括李克勤與太太盧淑儀、毛舜筠與老公區丁平、周勵淇、沈震軒與女友陳欣妍、鄧小巧、黎峻、海兒及老闆楊受成與太太亦有入場欣賞。

演唱會甫開始，慧嫻以巨型鮮朵造型登場，在舞蹈員的伴隨下唱出《奇妙旅程》及《柯德莉夏萍穿過的鞋》等歌為大家暖身，隨後跟大家打招呼並説說：「9年啦！對上一次紅館開演唱會係9年前，不過我覺得似3年，時間過得好快，但我記憶變慢，啲人話中過Covid個腦會有事，我中完記憶變差咗，真慘，大家冇中過真幸福。」

演唱會中段發生小意外，穿上華麗藍色絲絨公主裙，腳踏6、7吋高踭鞋的她，在唱完《明日有明天》後步回台中央，更邊行邊問大家「我靚唔靚？」但話口未完，她突然失平衡向前跌到在台上，演唱會音樂總監何秉舜見狀立刻衝上前將她扶起，慧嫻即自嘲：「係咪衰呢？依家唔靚喇！」並以一句「華麗的跌」來化解尷尬。

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而事件並未有影響她之後的跳唱歌環節，慧嫻以多首快歌串成Medley，又叫現場觀眾一起站起來，將現場氣氛炒熱，當唱出經典快歌《跳舞街》時，特別嘉賓張敬軒驚喜登場，二人在台上先相擁一番，慧嫻透露大約10年前已認識軒仔：「軒仔同事打畀我，話軒仔希望翻唱一啲女歌手嘅歌，問我有乜推介？結果揀咗《傻女》，依家諗諗吓覺得《紅茶館》啱啲。」她表示早前到澳門欣賞軒仔開騷，大讚他唱功一流，為人謙卑、懂得照顧人、會尊重前輩也肯提拔後輩：「其實他係個好開心嘅人，對觀眾又好，係好窩心嘅人，我有佢呢個朋友真的好開心 」

軒仔則透露跟慧嫻昔日也曾屬同一唱片公司，大讚她並未有變過，糾結應稱這位前輩英文名抑或叫姐姐，慧嫻即笑謂：「叫我嬸嬸啦！哈哈！叫我Priscilla啦！」又叫對方要多多提拔自己，隨後便回後台換衫，軒仔即唱出《與淚抱擁》，又自爆自己是不折不扣陳慧嫻粉絲：「我細細個…應該係讀書嗰陣，聽住《夜機》、《癡情意外》 陪我做功課。」

於間場期間，大會播出慧嫻的錄影片段，跟觀眾分享內心世界，仍單身的她坦言害怕孤獨，但仍甘於做回自己，又指有很多人跟她說如果她當時沒有選擇去讀書，今天的事業可能會更加好：「但我又諗呢個只係假設，可能係唔好㗎嘛，其實我已經係好幸福，我得到嘅已經好滿足，特別我覺得擁有你哋嘅陪伴，喺呢40年入面擁有你哋畀我嘅愛，已經放咗喺我心入面每一個角落。」她指很想做個懂得保護自己、能勇敢講出自己感受的人，稱自己並非一個不流淚的人，但只會選擇在獨處時才釋放眼淚，期間更突感觸流淚，她在抹過眼淚後說：「好衰，辛苦我唔會喊，我諗都係感情上面嘅事先會令我喊，因為我怕人吖嘛，我好多時自我保護，就唔想講出我心裏面嘅事情出嚟，我嘅歌迷其實唔係好知我係個點樣嘅人，因為我喺佢哋面前，唔會畀佢哋睇到我軟弱一面。」她續説：「一個人慢慢年紀大嘅時候，你嗰種去面對傷心嘅能力就愈嚟愈少，如果我依家再搵一個人拍拖，希望可以搵個人係可以陪住我，唔可能話要求嗰個人每樣嘢都冇缺點，或者每樣嘢都可以同我好夾到，總之開心、唔開心都一齊，已經好好。」

來到Encore還節，慧嫻在唱出演唱會最後一首歌前，再次分享感受：「作為歌手嘅天命係乜嘢？上天派我落嚟，就係做好我嘅歌，用我嘅歌去幫助大家，喺感情上面有啲乜嘢嘅時候可以療愈、療傷，可以鼓勵到大家嘅人生，其實我作為一個歌手係咪都應該做得唔錯啦？」現場觀眾即大聲讚好表示認同，她續説：「話畀你知，實在我今年都應該本身有兩蚊，可能佢哋知道我到啦，認為我唔需要兩蚊住，所以佢哋係咪延遲咗喇？」她坦言自己年紀愈來愈大，不知道下一次幾時再在紅館或其他地方，或甚至會不會開演唱會：「到時我未必跳到《跳舞街》嗰喎，到時係咪你哋應承你哋跳？」隨後便送上一曲《幾時再見》，為演唱會畫上完美句號。