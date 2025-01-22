「爛片奧斯卡」《金草莓獎》提名公布　「小丑女」GaGa與姬蒂班查爭最差女主角

有「爛片奧斯卡」之稱的《第45屆金草莓獎》昨日（21日）公布提名名單，一如預料，由奧斯卡金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady GaGa合演的「爛片」《小丑︰雙瘋》（Joker: Folie à Deux）橫掃7獎最多提名領先。

而僅次於《小丑：雙瘋》就是3部爛作包括《蜘蛛夫人》（Madame Web）、《大都會》（Megalopolis）以及《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands），3片各獲6項提名。此外，重拍李小龍兒子李國豪同名遺作的《烏鴉：重生》（The Crow）就獲兩項提名。

《小丑：雙瘋》除了獲最差電影之外，華堅與GaGa分別獲最差男女主角，其中GaGa與《邊緣禁地：沙丘喪戰》的金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、《蜘蛛夫人》的狄高達莊遜（Dakota Johnson）與《異星戰境》（Atlas）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等爭「最爛影后」。此外，GaGa與華堅亦獲最差銀幕拍檔提名。今次已非GaGa首獲《金草莓獎》提名，2014年她憑《索女．重炮．神經刀》（Machete Kills）獲最差女配角提名。

GaGa與華堅「叫兩飛」之外，美國諧星積碧克（Jack Black）亦連獲最差男主角與男配角提名。他先憑聖誕電影《Dear Santa》角逐影帝，之後再憑在《邊緣禁地：沙丘喪戰》的「聲音演出」獲提名最差男配角，認真巴閉！

《金草莓獎》部分提名名單：

【最差電影】

《邊緣禁地：沙丘喪戰》

《小丑：雙瘋》

《蜘蛛夫人》

《大都會》

《Reagan》

【最差男主角】

積碧克《Dear Santa》

Zachary Levi 《蠟筆小紫奇遇記》

華堅馮力士《小丑：雙瘋》

丹尼斯奎特《Reagan》

Jerry Seinfeld 《甜死人大革命》

【最差女主角】

姬蒂班查《邊緣禁地：沙丘喪戰》

Lady GaGa《小丑：雙瘋》

白麗絲達拉斯侯活《特工亞皆老》

珍妮花露柏絲《異星戰境》

狄高達莊遜《蜘蛛夫人》

【最佳男配角】

積碧克（配音演出）《邊緣禁地：沙丘喪戰》

Kevin Hart 《邊緣禁地：沙丘喪戰》

沙拉保夫《大都會》

Tahar Rahim 《蜘蛛夫人》

莊威《大都會》、《Reagan》、《Shadow Land》與《Strangers》

【最佳女配角】

Ariana DeBose 《特工亞皆老》與《狂獸獵人格力文》

Leslie Anne Down 《Reagan》

愛瑪羅拔絲《蜘蛛夫人》

Amy Schumer 《甜死人大革命》

FKA twigs 《烏鴉：重生》

【最差導演】

Jerry Seinfeld《甜死人大革命》

Eli Roth 《邊緣禁地：沙丘喪戰》

Todd Phillips 《小丑：雙瘋》

哥普拉《大都會》

S.J. Clarkson 《蜘蛛夫人》

【最差銀幕拍檔】

丹尼斯奎特與Penelope Ann Miller 《Reagan》

整體演員《大都會》

任何兩位不好笑的「喜劇演員」《甜死人大革命》

任何兩個令人討厭角色（尤其是積碧克）《邊緣禁地：沙丘喪戰》

【最差前傳、重拍、抄襲或續集】

《狂獸獵人格力文》

《烏鴉：重生》

《Rebel Moon—第2部：烙印之人》

《獅子王：木法沙》

《小丑：雙瘋》