《柏林電影節》公布入圍名單　添麥菲查洛美新作入圍　內地兩片爭金熊獎

國際影壇盛事《第75屆柏林電影節》即將於下月13日至23日舉行，昨日大會公布各項單元的入圍名單。其中有兩部內地電影入圍「主競賽單元」爭奪最高榮譽「金熊獎」。

內地女導演文晏執導、劉浩存與文淇合演的新片《想飛的女孩》爭獎，此外，由內地導演霍猛執導的《生息之地》亦同樣入圍「主競賽單元」。而台灣視覺藝術家朱駿騰執導的首部劇情長片《河鰻》則入圍今屆《柏林電影節》「視角單元」，今次是台灣電影睽違20年再度入圍《柏林》官方競賽單元。另方面，「影展常客」韓國導演洪尚秀執導，影星女友金敏喜任執行監製的新作《自然告訴了你甚麼》亦入圍「主競賽單元」。

至於歐美紅星包括金像影后謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、Margaret Qualley與伊凡鶴基（Ethan Hawke）等主演的新作亦有份入圍爭影帝影后。另方面，由美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）主演的新作《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）就入圍「特別選映單元」。