【簡潔生活學】迎接新年　不做懶蛇

再過多一星期，就是乙巳蛇年農曆大年初一了！

雖然今天不是年廿八，但也可以提早開始洗邋遢，傳統習俗在過年前要進行大掃除、去舊迎新，「除舊」就是要將不如意事、霉運去除，最簡單的方法就是將屋內不必要的舊物清走。近年因為講求環保，如非必要，傢俬電器仍然新淨的，只要清潔一下便可以，不用要買全新的。

至於衣物太舊、已變色、走樣的可以先「處決」棄掉，較新淨的便拿去二手回收桶作捐贈。

廚房或雪櫃通常是「重災區」，那些過期罐頭、醬料記得要清走，還有藥物，一般用來「看門口」，最容易擺過期，到時要用的時候才發現就「頭痕」了。

至於電子產品，切勿直接掉垃圾桶，而是拿去回收，因為手機電池或其他電子產品，當中的重金屬以及有害化學物質可能會滲入土壤，從而損害食物鏈，土壤是形成食物鏈的基礎之一，所以土壤必須要健康，才可種出有益的蔬果。

現時有多種電子產品都可帶到指定回收點，包括：桌上電腦及手提電腦、液晶體顯示器、打印機及掃描器；其他電腦產品，例如鍵盤、外置儲存器、滑鼠、耳機以及擴音器等；通訊設備，例如手提電話、家居電話等等。

完成「斷捨離」後，就可以為家居清潔，清潔的次序，最好「由上而下、從內到外」，上而下即是由天花開始掃塵，抹燈，到牆身或中間的雜物櫃，最後就是清潔地板。

從內到外，就是由房間開始，到廚房、洗手間至大廳，最後再掃到大門口處，這個步驟有送舊迎新的意思，將霉運掃走，迎接美好的新一年了。記得大門口要打掃得乾淨，因為財不入污門呢！

Profile：

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial

Instagram：mcm_professional_organizer