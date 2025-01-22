「瓊瑤御用小生」馬景濤　自爆難忘一位女演員

台灣藝人馬景濤，當年因俊俏外貌成為瓊瑤御用小生嘅佢，憑《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》系列而走紅，近年將事業重心轉往內地發展嘅佢，更開始直播帶貨，而日前直播期間被網友問道1994年同葉童拍攝《倚天屠龍記》嘅感受，令佢忍唔住直呼：「天呀，你說到我心裏去了。其實她是我最想合作的女演員！」並感嘆2人僅合作過1部作品：「真的感覺那個是隔世的一個情緣，我特別想她。」最後更透露道每次諗起當年同葉童嘅拍攝點滴，都會喺佢心中掀起陣陣波瀾：「她和我有很多心性相通的地方，她也玩音樂、彈結他，然後她自己待人特別誠懇，對每個人、對自己和對待所有她的工作，都是讓你感受到她那種對生命的熱愛。」

另外，馬景濤更提到葉童嘅母語係粵語，但卻堅持以普通話講對白，連導演都勸佢可以用配音彌補，但敬業嘅葉童表示：「廣東話的嘴巴和普通話的嘴形是不一樣的！」甚至每次到現場時，葉童都已經將當日要拍攝嘅劇本背好晒，所以幾乎從來唔使再喺現場睇劇本。

然而，由於當年葉童人氣高企，繁忙嘅工作令佢每日剩係得幾個鐘可以拍攝，不過即管如此，葉童仍然畀人一種親切感覺，合作過程更係相當愉快：「我們當時每天拍攝的過程太開心了，在這個過程裏面我感覺到一個專業演員、一個了不起的演員、一個這麼出色的演員。」