王菲疑7年後再度現身春晚　全網力推新歌綵排照有玄機

淡出樂壇嘅天后王菲近年專注家庭及愛情，成日影到佢陪同囡囡李嫣出入，近日又被拍得疑似陪完男友謝霆鋒返北京，不過佢一被粉絲於北京機場野生捕獲後，尋日（21日）即被粉絲拍到疑似現身春晚綵排路透照，引爆網上熱議，更傳出王菲有可能時隔7年再度現身央視春晚！

今日（22日）央視官方上載王菲演唱新歌《世界贈予我的》，宣布此曲為蛇年春晚特別單曲，立即被網友力推為回家路上最佳Background music，現已於各大流媒平台驚喜發行，一出即Hit，威力驚人。同時，網友就傳出王菲將會於總台春晚獻唱新曲，即係佢有機會自2018年現身唱《歲月》後，再重臨春晚舞台。

尋晚就有網友指自己影到王菲現身春晚綵排現場，見相中人以口罩、連身大羽絨、戴帽上陣，入面襯上紅色頸巾包到冚，連對眼都影唔到，非常神秘。不過好快就有指相中人唔係王菲，而王菲一位好友Ryan亦於網上留言否認，直指網友認錯人，相入面嘅唔係王菲；另外，有眼利網友亦發現，王菲手背上有粒痣，惟尋日拍得嘅相中人就冇，似乎就唔係王菲本人。亦有粉絲網友指出，照片中女子蓄波浪長捲髮、手上有做美甲，且衣服上有大片污漬，直言唔可能係王菲：「我菲懶，但不至於穿有油漬的衣服，更不會去做麻煩的美甲及燙髮。」令王菲會否現身春晚一事更添話題性。

此外，8登春晚的 型男陳偉霆去完阿勒泰將軍山滑雪後，即趕往央視作第4次聯合綵排，見他滑雪後全冇倦容，十分Sharp醒。