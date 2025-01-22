東京星級餐廳　突破蔬食框框

日本有個年度榜「We're Smart®最佳蔬菜餐廳」，每年嚴選以Pure Plant（純植物）為目標，優先使用原形蔬菜水果並減少加工，以及在創意和永續料理方面表現優秀為指標的餐廳，剛於去年底公布最新10大餐廳排行榜，今次精選3間上榜的米芝蓮食府，全部在人氣旅遊點的東京，讓大家趁機體驗一下健康蔬食熱潮。

自創流派 森林意境

位於都港區南青山的米芝蓮二星餐廳Narisawa，以日法混合的創意料理而聞名，除了今次打入10大最佳蔬菜餐廳的第9名之外，亦是開店16年以來連續多年躋身全球50大最佳餐廳之列，更曾經連續3年登上亞洲50大最佳餐廳的第一名。能夠長年保持頂尖水準，當中的靈魂人物是餐廳創辦人兼主廚成澤由浩，他同時更有「日本第一法菜主廚」之稱。他在19歲時遠赴歐洲並跟隨多位名廚學藝，及後學成歸國，成立餐廳展開主廚生涯。加上他自小深受「里山文化」影響，即是生活在山林的人類與自然和諧共生的理念，堅持選用天然和可持續的日本時令食材，搭配正宗法國烹飪技巧，炮製出多道創意分子料理。

餐廳主打自創的「里山料理」流派，以森林元素貫穿各道菜式，其中招牌菜猶如地理模型的「里山風景」，用上來自白神山野生酵母發酵的麵包並僞裝成樹木，搭配炸牛蒡、黑橄欖粉、綠茶粉、菠菜和番石榴等，十足像真度極高的青苔景觀。另外名為「祇園祭」的菜式同樣大受食客歡迎，以廣島賀茂的茄子為主角，煎炸後加入茄子蓉，面層覆上鮮花果凍薄片，呈現出祭典的絢麗璀璨。

除了有拿手的蔬菜料理之外，餐廳亦提供多款肉類菜式，如以日本傳統刺綉手球為靈感的「手鞠」，將一絲絲根菜條包裹着海蝦和扇貝，同時食到柔軟且爽脆的雙重口感。還有來自澳洲的馬龍螯蝦，搭配香草豌豆、新鮮番茄和特製忌廉汁，鹹鮮味道和諧融合。

純素滋味 精緻甜點

連續5年獲評為米芝蓮一星餐廳的FARO坐落於銀座，主打日意混合的創意料理，幕後功臣包括年僅25歲的主廚濱本弘明，他曾經為了磨練廚藝而移居意大利，並在多間著名餐廳接受培訓，更曾被選為全球30歲以下最佳年輕廚師，其高超的烹飪技巧毋庸置疑。

餐廳的無添加純素餐點最為出名，保留食材最原始的風味，就好似名為「農場之花」的餃子，主廚將不加農藥種植的蔬菜風乾後，糅入麵糰製成顏色鮮艷的餃子皮，內餡則是蓮藕和海藻，把大海和陸地的風味二合為一。另外有烤蔬菜餡餅，將蔬菜和蘑菇燉煮成餡料，包裹在無牛油的酥皮中烘烤，搭配植物性醬汁食用，口感與一般餡餅無異。

餐廳同樣提供不少肉類菜式選擇，例如番茄海虎蝦配檸檬草、辣椒濃湯水煮伊勢龍蝦配香草醬等，滿足一眾「食肉獸」。甜品方面亦毫不遜色，餐廳的甜品部是由加藤峰子主理，她剛於去年獲得亞洲50大最佳甜品主廚的殊榮，實力不言而喻。甜品以大自然風貌、不使用農藥的植物為基礎，例如招牌甜品「鮮花塔」，面層鋪上40多種花卉和天然香草，且從忌廉到糖漿均採用全植物成分，搭配酥脆撻皮一同食用，味道爽脆清新。以及有「蜂與花」，將蜂蜜和玫瑰萃取的精華製成花粉糰子，連同植物奶雪糕和帶有洋甘菊香氣的泡沫奶凍，再佐以乳酪醬增添奶香和蜜香，是飯宴的完美句號。

味蕾引導 海拔高度

去年東京米芝蓮指南榜單中唯一一間空降兩星的餐廳MAZ，是由2023年全球50大最佳餐廳第一名的主廚Virgilio Martínez，耗時兩年籌備所開設，並由28歲的大廚Santiago Fernández Saim領軍。餐廳位於紀尾井町，以秘魯太平洋海岸、亞馬遜雨林等多樣性的生態為主題，當中只有2成食材從秘魯進口，其餘8成均為日本食材。其中以最知名的菜單是Vertical Experience（垂直世界），9道菜分別代表秘魯從海拔-2米直到4,200米高的自然風貌，選取自海洋至高地盛產的食材入饌。代表菜有「Cold Sea」，將秘魯黃辣椒（Ají Amarillo）醬汁、發酵海藻脆片與海膽並列，展示太平洋生態。

另有把栗子南瓜薄片烘烤，並以旋轉方式排列於木碗上，搭配蕪菁白醬一同享用，味道清甜豐盈。在酥炸牛油果薄片上，淋上由秘魯獨有食材藍綠藻（Cyanobacteria）所提煉的醬汁，添加手指檸檬增加清甜和酸爽。至於代表0海拔的「海霧」，將章魚煮熟後淋上墨魚汁、香草、螺旋藻和萃取泡沫，模擬西風吹過太平洋沿岸時所產生的霧氣。