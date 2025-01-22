爆女星同時釣6個富商大肚冇人認頭　鄧兆尊提供8大線索全城競猜

近日情婦話題成為圈中熱話，前晚（20日）吳家樂、鄧兆尊主持網台節目時，兆尊都有評論事件，期間他更大爆料，指有女藝人同時與6個富商交往並且懷孕，試圖綁住富商，結果6個都只當她「公家車」，富商各自畀完掩口費就走人，這位未婚女星要獨自湊大小朋友。而鄧兆尊更提供8大線索幫大家搵出事主，身份呼之欲出。

鄧兆尊說：「以前有一個女星，佢同時交往咗四至六個有錢佬，無啦啦就有咗，跟住問我依家應該同邊個、點樣攤牌，我話呢啲冇得攤牌，你唔好諗住佢依家有咗，佢叫你驗DNA，你驗咗邊個出嚟，你同時期㗎嘛，你唔好諗住漁翁撒網六個一齊收錢，卒之佢成功，搵到六個收錢，但六個都唔認頭。」

他指富商只個別給她一筆分手費就斬纜，連小朋友都唔要，叫她自己養。又以「同一個車會會員」比喻這班富商：「我哋同一個車會，你又揸過架車，我又揸過你架車，邊個認頭呀架車？邊個要呀？咪當公家車。（攞八達通囉惟有！）攞出去畀人嘟囉，冇辦法。」他又談到有錢人的遊戲規則：「你去到呢個層次，飯局出嚟嘅話，好坦白講，你有冇畀人揸過呢架車，知道嘅。」

吳家樂叫他不如開名，鄧兆尊就坦言會影響到人，所以不好，期間有人問是不是當年未婚產女的楊思琦，兆尊否認對方姓楊；又有人問是不是他的緋聞女友陳彥行，他表示：「唔會，行姐咁蠢，點會做呢樣嘢？係覺得自己聰明嘅女人先會做呢樣嘢，『有咩男人未見過？有咩人我hold唔住？冇人可以喺我胯下捱到15分鐘！』我話呢個圈唔係你諗得咁簡單，直接瀨嘢。佢贏咗一大舊錢，但係一個女人最蠢係咩呢？無啦啦生個小朋友出嚟諗住綁住個男人，仲要六個一齊嚟，諗住六個綁到一個，點知個個都綁唔住。」

綜合鄧兆尊的線索，該女星有以下條件：

1.與吳家樂、鄧兆尊同年代

2.曾與吳家樂拍劇

3.不是港姐

4.未婚但有小朋友

5.拍古裝多於時裝

6.身材好Fit

7.現時兩地走

8.姓氏為陳、李、張、黃、何五大姓之一

另外近日鍾睿心（五索）高調承認自己是馬清鏗情婦，身為五索好友的林作發聲明指不齒五索的行為要割席，兆尊和家樂在節目指，林作是五索事件中的大贏家，林作昨晚出Po指會在未來24小時作出重要澄清，對於一切指控進行反駁。