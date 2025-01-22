苟芸慧屢傳婚變　親自開腔：仲有私人嘢處理未講得住

「美女廚神」苟芸慧（苟姑娘）與星級名廚楊尚文今日亮相《香港街市x Towngas x TGC「新春家有廚神，廚神！家有！」企業啟動禮任主禮嘉賓，並邀請到建華集團主席凌偉業、副主席凌偉漢和葉銘釗、執行董事凌浩賢、執行董事兼集團首席營銷及數碼官龍文慧，以及香港中華煤氣有限公司延伸業務暨社區關係聯絡總監王佩兒出席，場面熱鬧。

久未露面的苟姑娘，一身紅噹噹低胸裝，身型樣貌皆在顛峰，表示差不多6年冇出席活動，興奮得逐一跟女記者送抱。笑言很擔心大家忘記了她，幸好大家仍掛念她。透露上年與前公司完約，現在回復自由身。苟姑娘有感2025十分好彩，頭炮出席活動外又拍了一個新廣告，希望未來有更多工作機會，也想拍戲拍劇，拍旅遊綜藝。

提到消失的6年她不停進修，鑽研廚藝、做麵包及學寵物營養，照顧七隻愛犬。問是否想做廚神，苟姑娘表示自己下廚較沉悶，更喜歡與人分享。提到老公陸漢洋一定很有口福？苟姑娘扯開話題：「你哋都好有口福，整畀大家食。（老公鍾意食你哪味菜式？）我學完都未煮過畀佢食，都係工人姐姐煮，我煮過畀朋友食，不過鍾嘉欣很忙，未有品嚐過她的手勢。

多年來傳出與陸漢洋婚姻亮起紅燈？苟姑娘面露尷尬表情：「遲少少先，整理好先，依家好煩。（可繼續稱呼做陸太？）可以叫我苟姑娘，有啲嘢未講得住，希望遲啲先，處理好晒先。（仲有啲手續未搞掂？）有私人嘢要處理。（今年重新出發？）2025年大家都重新出發。」但自言不懂做生意，擔心自己一個人不能處理。

新年會回台灣與家人度歲，以前在台灣試過經歷地震，覺得命運整定，也擔心不來，笑說：「試過地震時，我未識反應過來已經震完，原來反應慢都有好處。」問到會否爭着做王君馨腹中BB的契媽？她表示鍾嘉欣生BB都冇叫做契媽，但大讚嘉欣的兒子好靚仔，問是否也恨做媽咪？笑言：「想抱佢個仔返屋企，想借玩。」