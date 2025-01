歌手楊千嬅花了年半時間、共53場的巡迴演唱會,日前終於以廣州作終點站順利完成,是次廣州演唱會其中一位嘉賓周柏豪,事後在社交網發文分享感受,寫道:「原來不知不覺就七年了,跟千嬅拍攝《多功能老婆》好像還是剛剛發生的事,但這七年時間,我相信我們都過得很好,而且做到了我們想做的事,這樣是很值得慶賀的事,感謝您,您的鼓勵、您的支持、您給予的機會,感恩能在您53場的巡迴演唱會當中,『飛』返你身邊,小飛俠與藍飛,會再見。」貼文更附上柏豪跟千嬅當年合作時的照片,掀起不少人的回憶殺,好友朱晨麗留言:「不知不覺間,想念。」至於千嬅本人亦有留言感謝柏豪:「Thank you so much !永遠有下次。」