本日日本：My Melody生日　「店長」玉桂狗有慶祝搞作

東京人氣梳乎厘班戟店FLIPPER'S最近有新動作，選了連續5年獲得最受歡迎Sanrio角色的玉桂狗及My Melody，於日本的全線分店（下北澤店、自甲之丘店、吉祥寺店、涉谷店及梅田EST店）推出了聯名班戟及飲品。故事概念以1月18日My Melody生日為開端，期間限定店店長玉桂狗做了「奇迹班戟」來慶祝這個特別的日子。首先是使用滿滿士多啤梨的「My Melody奇迹班戟」，層層疊起的班戟擠入士多啤梨忌廉與士多啤梨芝士忌廉，旁邊以心心士多啤梨及心心蛋白甜餅裝飾，表現出玉桂狗滿滿的愛！另外還有「My Melody的士多啤梨牛奶」，底部有用士多啤梨品種Tochiaika製成的酸甜醬，面頭有含有雲呢拿籽的生忌廉與士多啤梨點綴。「玉桂狗奇迹班戟」則是以活潑可愛的玉桂狗飛向藍天的印象為靈感，使用雲呢拿忌廉在碟上擠出朵朵白雲，中間放入層層疊起的肉桂風味班戟，並搭配糖煮蘋果和餅乾碎屑做夾心。配以蝶豆製成藍色的蛋白甜餅，可愛到不捨得吃！另外還有使用六種香料混合製作的「玉桂狗的手作印度奶茶」，擠上放入雲呢拿籽的生忌廉，再撒上朱古力星星，還可見到玉桂狗探頭的可愛模樣。活動期間內點班戟加飲料的套餐，即可得到FLIPPER'S獨家鎖匙扣。另外，即日起加入官網好友，有機會得到獨家聯名貼紙，送完即止。