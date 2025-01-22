純電Cooper SE Classic Style型格登場

踏入2025，MINI帶來全新純電Cooper SE Classic Style及首部性能純電MINI John Cooper Works E。

全新純電Cooper SE Classic Style版首度加入白色車頂及鏡殼來搭配多款耀眼車身顏色，更添個人色彩。車廂內更是全新配備了直徑達240mm的特大圓形OLED 觸控屏幕，結合「MINI 操作系統 9」帶來更全新數碼化體驗。此外，車上還配置了由10喇叭及8聲道數碼揚聲器組成的Harman Kardon環迴音響系統，能透過獨特的音樂轉換方式使聲音完整到達每個角落，提供更高聲學體驗。純電Cooper SE Classic Style承傳了該品牌經典獨有Go-Kart 玩味操控，只透時可按喜好於8種不同MINI EXPERIENCE MODES選擇， 投入不同的駕駛體驗。配上前軸馬達、以前輪驅動，最大馬力及扭力分別218hp及330Nm，0-100km/h 可6.7秒完成。車載 54.2 kWh鋰電池，純電續航力402km( WLTP)。

至於性能純電MINI John Cooper Works E，擁有強烈運動風格的內外觀，標準配備了全新設計18吋JCW Mastery Spoke輪圈，運動軚環上更新增 E-Boost 撥片，一按即進入 Go-Kart Mode及可於短時間內提供額外20kW電力。同樣是前馬達前驅及車載 54.2 kWh鋰電池，不過最大馬力及扭力分別達258hp及350Nm，完成0-100km/h只5.9秒，純電續航力371km( WLTP)。