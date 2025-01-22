蘇韻姿舞台劇度橋及服裝統籌都有份　自爆被中文考起

藝人蘇韻姿離巢無綫後工作不斷，剛剛更簽約新經理的她，日前為音樂劇《我們的青春日誌》番外篇《Nancy勞軍SHOW》獨擔大旗演出，又跳又唱，獻唱十多首經典歌曲：《浮誇》、《酷愛》、《越唱越強》、《可惜我是水瓶座》等，當中蘇韻姿自爆被《越唱越強》考起：「要演獨腳戲，心情超緊張，演出前一晚，我不停Loop啲歌，最難係呢首，我覺得自己愈唱愈弱，因為啲歌詞好密、節奏好快，好似急口令咁，我睇容祖兒演唱會，見佢唱得好輕鬆，但我唱就好難，覺得祖兒真係好犀利。」

在今次音樂劇蘇韻姿除了在舞台演出外，亦參與幕後創作，包括度橋及服裝統籌，她說：「其實喺2023年已經有呢套番外篇嘅構思，不過有晒劇本排練就3、4星期先開始，所以籌備時間都好趕。過程中最大挑戰一定係中文，好多歌詞同對白都好難背，加上難度好高係成個騷一個人hold，如果唔記得台詞就冇人救自己，所以要好熟，同埋喺現場會同觀眾有啲互動，執生好重要，真係好大挑戰。」席上，蘇韻姿圈中好友「鬼妹仔」黃碧蓮亦有到場，蘇韻姿笑說：「我哋大家中文都差差哋，我問佢會唔會睇唔明，佢話我都明，佢一定會明。」

此外，蘇韻姿透露簽約新公司後，將在幕前有不同的嘗試及演出機會：「嚟緊會同HOY TV有不同節目嘅合作，之前我同陳思圻就返咗大陸拍攝一個新年節目，我哋兩個接觸咗好多新年嘅傳統文化，感覺好有趣。」