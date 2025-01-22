陳懿德為主持台慶狂煲所有劇集　踢走懶音有目共睹

藝人陳懿德去年在主持方面表現有目共賭，近日除了在台慶頒獎禮孭飛擔任司儀，更奪得「最佳女新人」獎項，去年的努力獲得加許。她在社交網長文分享說：「今次可以做到大會司儀，真係好開心呢個係我最大嘅獎。一開始聽到自己要一個人做呢個show嘅時候，其實好懷疑呢件事係咪真，亦都好懷疑自己係咪值得，係咪能夠勝任呢個show，畢竟我都係2024年4月先開始做司儀，但我只可以用我最大嘅努力、最好嘅一面去答謝呢個機會。」

陳懿德去年主持奧運寫下的大堆筆記，已經被讚認真、勤力，原來為了台慶頒獎禮更狂煲所有劇集，她說：「呢個月真係用盡所有時間，閉關做功課，2倍速去睇哂所有入圍劇集 試過兩日睇哂25集，抄低大家講過咩深刻對白，同睇哂所有各大頒獎典禮做參考，包括以前萬千星輝、金像、金鐘、金馬、Oscar，但最sad係做完show，漏了陪伴我作戰嘅稿同notes...傷心到傻了。最感動嘅事係，有同事之前同我講：嘩﹗你啲懶音好勁，尋晚佢話：嘩﹗你真係進步咗好多，真係忍唔住要喊，作為一個司儀真係想做到字正腔圓，但想講畀大家聽，其實改懶音就好似改抖氣方式咁，你咁樣抖氣咗20幾年，突然間大家話你咁抖氣係錯嘅要改，其實真係好難，仲要諗稿嘅同時，再諗埋點pronounce，係雙倍嘅workload，但我真係改緊，應承你哋會更好的。」

陳懿德又指無論大家對她的評語好與否，都多謝每一位，每一個的留言都令她進步：「我知道自己把聲偏高，亦係我最大嘅concern，我事前綵排嘅時侯，係好刻意壓低自己嘅聲線，大家聽到覺得好似好平，所以我tune番high小小，但我睇番playback都覺得要tune返低，辛苦大家了，唔好意思」她又指雖然大家每次見到她都好開心，但其實今年給了自己很大壓力：「有絲毫不足，都好對唔住個機會，同畀機會我嘅人，但我明白成長就係要將本身嘅不足同唔擅長嘅納入comfort zone，但原來你改完上一樣，下次更大嘅挑戰都會再發現自己有咩不足，所以請大家繼續發掘我嘅不足，我準備好一一改善，多謝。」