蕭正楠戲裏戲外不一樣　朱敏瀚吳若希互淋訴真情

無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》進入結局周，前晚一集，吳若希決意跟出軌老公蕭正楠離婚，那種自愛及灑脫，網民無不拍手叫好，大讚她的人設是「勇敢的女人們」，紛紛留言睇到好心涼。而阿蕭劇中角色丁丁雖然被指「絕世渣男」，但現實生活中的他，卻百分百是愛妻號，之前無綫官網推出一連串「快問快答」遊戲短片，當阿蕭被問到例牌問題「吳若希定黃翠如」時，即露出詫異表情秒答：「唔使講喇吓嘛！」他被要求列出3大愛妻秘訣時，阿蕭謂:「佢洗完頭時幫佢吹乾個頭髮啦，每日煮營養嘅嘢畀佢食，同埋佢最鍾意乾淨嘅，所以定時幫佢換好床鋪。」引發大批網民心心眼。

此外，劇中一直陪着吳若希走過低谷的朱敏瀚，每次喚醒他時都相當進擊，不是在酒店浴室互相以花灑狂淋，就是在天台上，拎住一大樽水直接淋濕對方！昨晚二人於的天台「互淋訴真情」的戲碼相當搶眼，只見朱敏瀚一邊教訓對方、一邊用目測至少重達15-20公升的大樽水猛力向吳若希由頭淋到落尾，畫面相當震撼！淋了一輪後，朱仔好型地將半桶水拋開，拿起另一桶全滿的大水樽向更高的難度挑戰，就是一嘢將這個超級大水樽高舉過膊頭，再搏命淋向吳若希，真係見到都覺得攰。朱仔事後受訪時坦言場口拍攝確實有難度，除了因為要在嚴寒又大風的天氣及環境下被淋濕外，保持霸氣先係最難。