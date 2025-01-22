雄風夠晒堅　唔怕被討厭

雖然話「相由心生」，但其實有唔少人睇落樣衰衰，心地不知幾善良，AV業界資深人士神仙乙亦好認同呢一點，正如日本AV界嘅猥瑣大叔系列，男主角可以話係面目可憎，偏偏雄風強勁，搞到成班靚女一試着迷，甚至任由玩弄呢！

獻身賠罪

喺Madonna出品嘅《從入住到隔天上午11點退房，心愛的老婆借給了討厭的老闆》入面，身為公司中層嘅阿明一心諗起爭取表現博上位，大小事務都攬晒上身，可惜做得多錯得多，終於搞出個大頭佛。身為經理嘅田淵本來諗住抄阿明魷魚，但最後冇咁做，事關呢位下屬為保飯碗，竟然願意借出老婆風間由美畀自己享用！雖然田淵係一位令人討厭嘅上司，但份人算係有啲情趣，一開始帶咗由美去高級餐廳撐枱腳，點知轉個頭就露出狼相，要求由美背住其他人為佢吹奏一曲，之後去爆房仲話要打真軍兼中出添！不過，田淵嘅床上功夫出色，令由美如癡如醉，心甘情願成為對方嘅玩物。

「慾」罷不能

由IDEAPOCKET炮製嘅《被厭惡上司羞辱》，女主角RARA係一名低層職員，某日公司嚟咗一位新上司叫東尼，為人極為猥瑣，成日口花花調戲女下屬，後來東尼睇中咗RARA，特登要求佢一齊加班，再搵機會抽水。由於東尼可以決定員工去留，RARA喺對方嘅淫威之下，只好啞忍，兼且配合東尼嘅各種要求。一次得逞之後，東尼當咗RARA係洩慾工具，幾乎每日都要捉住呢位斯文女下屬去到辦公室暗處鬼混。由於東尼嘅慾火旺盛，雄風又強勁，RARA表現得愈嚟愈受落，最後更發現自己已經離唔開呢位猥瑣上司。

愛上課長

由S1推出嘅《加班時被中年課長玩弄》，講述早坂姬係一位待人冷漠嘅女白領，而課長雄哥好想睇吓自己嘅床上功夫可唔可以將呢位冰美人融化，於是特登安排一次外地公幹，令兩個人有機會住埋同一間酒店房。怯於課長嘅權力，早坂姬只好接受雄哥嘅安排，而入到酒店房，雄哥亦唔再客氣，不斷對早坂姬毛手毛腳，見對方冇作出強烈反抗，仲變本加厲添！早坂姬對於雄哥嘅侵犯敢怒不敢言，但隨住對方開始發力抽送，身體出現強烈快感，原本冷漠嘅表情變得肉緊又興奮，之後更獲得前所未有嘅高潮反應，想唔愛上呢位課長都唔得咯！

簡評

人不可以貌相，咪睇小啲猥瑣大叔，當中不乏學富五車、身懷絕技嘅高人，正如今次介紹嘅猥瑣大叔系列，片中男主角嘅性能力真係唔講得笑！3部作品中，本仙最鍾意《被厭惡上司羞辱》，事關女主角RARA嘅形象斯文，扮演OL角色入型入格，面對上司東尼大木猥瑣又變態嘅行為，由起初好抗拒，到後來好享受，演得七情上面，加埋床戰演出夠精彩，值得捧場。