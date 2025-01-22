Angela Sommers　化妝師露「峰」芒

人靚偈又正，Angela Sommers由化妝師轉戰成人業界實在係明智之舉。（互聯網）

喺演藝界從事幕後工作嘅人，通常性格比較低調，唔多鍾意出風頭，但美國有位化妝師剛剛相反，一次幕前表演令自己深深體會到箇中樂趣，決定投身裸模界同四仔界，仲要係名利雙收添！佢就係全能脫星Angela Sommers。

夜店成名

美國四仔界有來自唔同界別嘅索女，有人任職裸模，有人曾跳艷舞，有人搞成人直播，而喺美國紐約皇后區出生嘅Angela Sommers，身份比較特別，本身係一位化妝師，經常為裸模、艷舞女郎同脫星化妝，所以對相關工作有一定認識，後來因為化妝師嘅收入實在太微薄，本身又對呢一行冇特別感覺，喺朋友介紹下，去咗一間夜店跳艷舞，諗住賺多兩個錢，結果成為事業發展嘅轉捩點。

憑住一張迷人面孔同一副誘人靚偈，Angela Sommers每次登台都令在場男士睇到目不轉睛，漸漸成為店內人氣王。眼見觀眾反應熱烈，令佢獲得前所未有嘅滿足感，更發現自己好享受幕前工作，於是喺一次機緣巧合下，答應為一本男士雜誌拍攝半裸寫真。

放手一博

同樣地，Angela Sommers嘅寫真演出大受歡迎，愈來愈多拍攝邀約送上門，令佢索性轉行做裸模，之後再憑住一輯全裸寫真，躍居裸模界嘅人氣王，亦成為四仔片廠嘅獵物。經過多番磋商，Angela Sommers決定出道，關鍵並非鈔票多到難以抗拒，而係因為得到家人嘅支持，令自己可以無後顧之憂，可以放手一博。

為Girlfriends Films拍攝嘅《Glamour Solos #1》係Angela Sommers嘅處女作，雖然片中只有自娛演出，但已經獲得極高銷量，之後為Twistys、Brazzers等片廠演出嘅作品亦有好成績，令佢賺到盆滿缽滿，仲喺AVN頒獎禮獲得「最佳新人」、「最性感脫星」等提名，而隨住佢參演異性戀題材嘅四仔，人氣更勁！近年Angela Sommers開始專注發展成人網紅事業，推出自家製影片，吸金力更加係有增無減！

Profile

出生地：美國紐約皇后區

身高：170cm

三圍：36D-25-36

樣靚身材正嘅Angela Sommers，由跳艷舞、拍裸照到演四仔，表現都好吸睛，劑劑都獲得勁高人氣，所以當佢決定發展成人網紅事業，馬上得到大量網友支持，淨係X帳號就有超過16萬粉絲！