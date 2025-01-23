馬國明處男作群星拱照高海寧　首擔賀歲片望攞頭彩

藝人馬國明前晚與高海寧正式為無綫新劇《夫妻的博弈》煞科，首次擔演賀歲片的他表示會積極宣傳，望新一年開個「頭彩」。而老婆湯洛雯的新劇亦於農曆年播映，劇中她為了目的不惜施展「女人魅」，狀甚搞笑。

馬國明日前於台慶頒獎禮中奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」獎項，於台上更順道為自己與高海寧齊齊主演的賀歲片賣廣告，叫大家支持，相當醒目。前晚煞科後，更與劇組開香檳慶祝，馬國明接受東網獨家訪問時謂:「大家都要支持我哋套賀歲片，新年睇套開心電影，全年都開開心心。」馬國明又指今次是他首部主演的香港電影，笑言是群星拱照高海寧，「嚴格嚟講香港電影我真係第一套，內地之前反而拍過，所以真係要加把勁宣傳。」

而早前他亦去到內地廣西北海商演，雖然長途跋涉，要6小時多才到達現場，但現場粉絲相當熱情，場面熱鬧，幾遠都值得！馬國明又謂:「我都係第一次去北海，估唔到佢哋好熱情，原來佢哋都支持咗我好多年，由《鐵馬尋橋》開始，已經2010年嘅劇，有啲又會大叫『一件頭』同《降魔的》角色名，真係估唔到，希望之後有時間可以多啲機會去唔同地方登台，多謝佢哋嘅支持。」說到山長水遠首到當地，酬勞一定不少時，他笑謂:「OK嘅！酬勞都OK，大家都開心。」

此外，太太湯洛雯（靚湯）主演的劇集《富貴千團》就會於農曆年播放，劇中飾演師奶仔的靚湯，除了要分配時間湊小朋友、游走街市收風兼講價外，更要經常參與千團計劃，為了達到目的不惜施展渾身解數釋放「女人魅」。