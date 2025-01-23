楊謹華去年買樓拒交尾期賠942萬　今傳斥6千萬買豪宅

台灣女星楊謹華憑台劇《影后》爆紅，事業愛情兩得意嘅佢，去年（2024年）被爆出不滿樓花屋交屋有落差，拒絕交尾款最後被判賠款942萬新台幣（約2百24萬港元），如今則傳出楊謹華另購6千萬新台幣（約1千4百萬港元）起跳嘅逾千尺豪宅，同老公歎二人世界。

事實上，楊謹華2014年曾以6283萬元新台幣（約1500萬港元）買入位於北市網球中心旁嘅預售豪宅，未料等到2017年交屋時，先發現屋外視野被網球中心場館遮擋，並以建商廣告不實為由，要求建商解約且拒絕支付後續款項、對保及產權轉移。最後，經過法院審判嘅楊謹華，需賠償942萬新台幣（約2百24萬港元），但由於楊謹華已先付款1729萬新台幣（約423萬港元），僅需抵扣毋須額外支付，全案可上訴。

而公認演技派嘅楊謹華，去年第8度入圍金鐘獎嘅佢，憑《不良執念清除師》終於奪得戲劇節目女配角獎，領獎時亦不忘感謝老公，大讚老公包容佢、畀佢空間，可以無後顧之憂好好表演、工作，楊謹華仲透露老公成日話：「看到我開心他就開心」、「他常說『我老婆，我驕傲』，蠻貼心可愛」，認真甜蜜幸福。