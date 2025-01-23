新年好去處　人氣角色送祝福

農曆新年將至，各商場已經換上一身喜慶裝置，還設置了各種創意十足的蛇年打卡點。以下兩個商場都同本地插畫師合作，將筆下角色化成大型打卡裝置，為各位送上「厚」多新年祝福，一齊「過肥年」！

【MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節】

專家說一天抱抱8次能讓人減壓，有助身體釋放「天然嗎啡」安多酚，適逢早前1月21日為「國際擁抱日」，為了帶給大家充滿愉悅、溫暖和愛的新春及情人節，以及繼續借勢熊貓經濟，旺角MOKO新世紀廣場於即日起至2月23日期間，窩心呈獻「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」，誠邀本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子於場內破天荒打造筆下首個旺角限定主題裝置，以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感，帶大家於今個新春玩盡5大繽紛街頭風打卡蒲點，當中必影巨型厚面Cosplay招財貓及大熊貓，加上獨家新推厚面子 WhatsApp Stickers，以愛的抱抱祝願新年好運；與此同時，於場內消費滿額可獲贈獨家限量版MOKO x Cheeky Cheeky利是封及年曆卡，祝福大家新一年「厚」有福氣，「厚」有面子！此外，商場新春活動浪接浪，例如場內捕捉熊貓財神大派添財禮物，參加潮玩傳統工作坊及換領手寫揮春來迎春接福，還有源源不絕的新春及情人節消費禮遇，今個蛇年「厚」多驚喜！

【iSQUARE國際廣場 福氣滿滿玩轉肥年】

尖沙咀iSQUARE國際廣場由即日起至2月23日期間，聯乘3大本地人氣插畫家，包括有圓DUM DUR、Hello Wong及豚豚，一同呈獻【福氣滿滿玩轉肥年】，3位香港插畫家畫風各異，筆下角色卻同樣「圓圓哋、有肉哋」，寓意一起「過肥年」。精通港式幽默的他們，齊集商場3大吉慶打卡區域，合力為大家帶來一個開心爆棚，港味十足的農曆新年！地下正門前的 「笑口常開 搞笑『肥』吉賀豐年」設有9大開運能量點，一眼望見超吸睛的開運燦笑6米高大桔，3位插畫家筆下標誌性的笑容都刻畫在大桔上，來年必定笑口常開、大吉大利。３樓的「懷舊酒家 盆菜幸福大團圓 」以「大龍鳳」花磚牆為背景，中間更放置寓意來年豐衣足食、口福無窮的豐盛盆菜，暗喻哈哈笑（大蝦）、年年有餘（魚）等吉利菜式，真教人口水直流。加上「行運一條『籠』點心車」、「收錢收到笑收銀處」，特大「豚豚圓圓」湯圓等裝置，好意頭又夠Fun，叫人瘋狂打卡打不停！大堂樓層的「横財就手 財『圓』滾滾來」貼地走入老港味的家庭中，跟3位麻雀高手包括黃老太、豚媽及圓DUM DU一起攻打四方城，另一邊的豚豚披上至潮蛇蛇裝，坐上紅彤彤骰子上，祝大家來年橫財就手，發個蛇年新年財！