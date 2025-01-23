「死侍」老婆告新片男主角性騷擾　男方公開絕密片段以正視聽

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）影星妻子Blake Lively去年上映的電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）近期鬧出連番負面新聞，Blake去年底突然入稟控告男主角兼導演Justin Baldoni性騷擾，更指對方有計劃地破壞她的聲譽及令她患有嚴重情緒困擾。及後Justin反告爆料的《紐約時報》、Blake與老公賴恩雷諾士誹謗。而Justin Baldoni日前首度公開與Blake拍攝該片未刪剪的片段以正視聽。

片段中他們拍攝於舞池共舞的鏡頭，整個過程有講有笑完全唔似不和，2人「頭貼頭」共舞NG時Blake向他笑住表示只感到「鼻碰鼻」，他即回答：「我知呀，我個鼻太大。」雖然Justin公開片段是為了澄清自己並沒有性騷擾Blake，但Blake卻透過律師表示整條片已睇得出Blake拍攝時是感到不安的，律師表示：「條片顯示Baldoni先生重覆地倚向Lively小姐，企圖吻她、吻她額頭、用他的面和嘴磨擦Blake的頸部、用拇指輕彈她的嘴唇、愛撫她，向她說她有幾好聞...」