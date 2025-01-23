馬國明自嘲冇肌肉唔肯着泳褲　高海寧陳靜郭珮文罕見封胸

馬國明、高海寧（高Ling）、陳靜（DaDa）、陳家樂、郭珮文、蔡潔、監製王晶，導演葉念琛及主唱電影主題曲的尹光等昨晚（22號）齊出席 賀慶片《麻雀女王追男仔》群星首映禮，三大「咪神」高Ling和DaDa齊封胸，而郭珮文雖然身材浮凸，但事業線消失，只露腰肢，令人失望。

馬國明和高Ling齊接受訪問，指已拉隊捧場為新片造勢，首次擔正香港電影男主角的馬國明說：「叫咗我老婆（湯洛雯）同朋友嚟，心情都緊張㗎，因為喺香港未試過，好在有好多演員分擔，戲份好平均嘅。」高Ling則表示帶家人、朋友及粉絲入場睇戲，未捧場的粉絲會自行買飛支持。

近期影視兩忙的馬國明又說今朝5時開工，和高Ling合拍的劇集《夫妻的博弈》經歷兩個多月時間終告煞科，令他可專心投入電影宣傳工作，出席多場謝票活動，但暫時未諗到拉票的宣傳攻勢。高ling就話對賀歲片的票房目標較高:「因為農曆年係要睇賀歲片嘅，所以希望大家入場睇啦。」隨即拋宣傳重任給馬國明，表示如有3000萬票房，他就要派利是。問高Ling可會着泳衣作利誘？她則再提高要求說:「咁要8000萬票房至得。（係三點式泳衣？）咁要再加啲。」問馬國明可會着泳褲配合？他耍手擰頭：「唔得呀，唔好睇嘛 ，好睇先叫派福利，我冇肌肉騷，諗第二啲啦。」高Ling再提議他扮財神，馬國明首肯說：「扮咩都得啦。（唱歌仔？）叫陳家樂唱啦。」

高Ling則主動請纓可代馬國明騷肌，自認有「老鼠仔」，但不肯騷事業線，而她又指首映以密實造型出現，全因要配合紅色喜慶的新年feel主題，所以她專登着成利是封一樣。問到戲中可有性感造型，她又說：「我冇，親熱戲都冇，我笑係因為唔知可以sell乜。」馬國明則說可以sell開心及溫情。

談及馬國明在《萬千星輝頒獎禮》奪得「大灣區我最喜愛TVB男主角」時又露出天然呆，他直認都「呆呆哋」：「我都冇諗過部劇喺去年1月推出都攞獎，但有人話我亂講嘢。」高Ling即謂戥他開心，又說多謝他：「提咗我個名同賺咗一個鏡頭，好開心。」有指頒獎禮獎項需要拉票，兩人就覺得要拉票之餘，演好角色也很重要。

陳家樂受訪時指戲中與陳靜（Dada）有一場密室親熱戲，Dada表示：「嗰場戲係講家樂有密室恐懼症，我要去救他，親密程度近似人工呼吸，大家可以入戲院睇，呢幕戲係我拍戲以來從未試過要拍咁多Take。」家樂指導演笑言是明益他，但強調：「戲中我係被動，唔關我事，哈哈！」問到事前可有跟太太連詩雅備案？家樂尷尬說沒有特別備案但有交代，而太太未見有特別反應，只「唔」了一聲，他即補鑊說：「唔好講到佢好很介意，冇理由我講完佢知，佢唔畀我拍咩！」問他現在可有拒拍的戲份？家樂稱去年都拍了最激的裸露戲，但有指不是情慾戲，家樂即說：「原來裸露冇問題，但同人接觸就唔可以，終於明白女人嘅想法，太太好尊重我做嘢，今日仲企得喺度就知冇問題啦。」

同戲的馬國明和高Ling表示若電影票房達3000萬就由他唱歌及騷肌答謝觀眾，家樂稱唱歌沒問題，騷肌則交由林盛斌，只因近日忙於練跑準備與太太齊參加2月舉行的馬拉松10公里賽事，所以現在身形比較乾，他說：「太太想二個人一齊完成一件事。」又說近日練跑的成績仍未達到10年前50多分鐘就完成10公里而有點不開心，又說說：「我哋起跑係一齊，但之後應該會分開跑，因為太太產後係養生跑法，一齊練習過幾次，要遷就佢嘅速度令我仲攰，咁就唔可以完成10公里跑。」對於被指不理太太，Dada即幫口說：「家樂係想挑戰自己成績。」家樂連番感謝Dada幫忙，並說：「唔好講到太太咁嚴苛。」

對於高Ling表示如電影票房達8千萬便穿泳裝，問Dada有何表示？她笑指有高Ling、林襄及郭珮文在場，就不用她上場派福利，不過如達8千萬有商量。家樂又說票房達4千萬，可以為電影由香港跑到新界謝票。