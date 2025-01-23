銀河AI新貴　打個字可畫圖？

繼屏幕、相質及運算速度後，手機界最興是鬥AI能力。Samsung剛發表的旗艦級Galaxy S25系列提供豐富AI功能，例如﻿「轉錄通話」可將通話內容生成為文字摘要，方便查閱重點 ; 新版「Sketch To lmage」只需輸入簡單文字指令，即能生成不同風格圖像 ; 「Circle to Search」支援音樂搜尋，可辨識音樂並找出相關資料; 「Galaxy AI」編輯功能可把真人相片變成多個藝術風格。另外仲有全新Now Brief及Now Bar功能，前者提供個人化每日簡報，例如睡眠狀況、天氣預報、行程提示等; 後者則讓用戶在鎖屏時快速使用背景工具。

全系列依定位低至高共有Galaxy Galaxy S25、S25+及S25 Ultra三個型號，前兩者採用﻿﻿裝甲鋁打造，屏幕分別6.2吋及6.7吋，S25 Ultra採用鈦合金邊框及圓角設計，屏幕達到6.9吋。三部新機均內置ProVisual Engine，呈現更多畫面細節，同時減低環境雜訊，當中S25 Ultra內建全新5,000萬像素F1.9超廣角鏡頭、2億像素廣角鏡頭及5,000萬像素遠攝鏡頭，拍攝亮度比上代提升34%，並支援虛擬光圈，自動調整景深及亮度。全系列搭載S8 Elite for Galaxy處理器，速度快上代37%，同時配備Vapor Chamber冷卻系統及熱介面材料，加強打機時的散熱效果。

同場加映︰入水能拍

同期輕旗艦手機Reno13 Pro 5G一樣以AI為賣點，可經人工智能提升低解像度圖像的清晰度、還原模糊照片的真實細節與光影，以及消除玻璃反光這些瑕疵位。內置5,000萬像素OIS主鏡頭及潛望式鏡頭，支援3.5倍光學及120倍數碼變焦，另具有800萬像素廣角鏡頭支援AF自動對焦。通過IP68/69防塵防水認證的它仲提供水中拍攝模式，能在1.5米水深中影相30分鐘。其他配置包括6.83吋120Hz OLED顯示屏、MediaTek Dimensity 8350處理器、5,800mAh電池與80W超級閃充等。