留下爛攤子　中居正廣宣布即日引退

有「綜藝天王」之稱的日本前組合SMAP的52歲隊長中居正廣，自去年12月爆出兩年前涉嫌設局性侵富士電視台前女主播的醜聞後，被全面封殺。風波愈滾愈大，更扯出富士電視台疑利用女主播「性接待」。今日(23日)，中居在其收費粉絲網發聲明，宣布即日起在藝能界引退，結束38年的演藝生涯。其經營的個人事務所，亦會在所有手續完成後，正式結束業務。

他在聲明中表示，已與各合作的電視台、電台、廣告贊助商等完成中止或解除合約的會議，但強調這並非代表他已履行了所有責任。今後他也會真誠面對各種問題，以誠意應對。他表示所有責任都在其個人身上，並再向受影響人士及受害女性致歉。

他最後還向粉絲寫道：「對於各位粉絲，一次也好，我想見你們卻未能見到，本該見到的，以這樣的方式道別，真的、真的很抱歉。再見……。」

中居於1987年加入尊尼事務所，翌年組成SMAP並擔任隊長，1991年正式以CD出道。除了唱歌，他亦曾參演過不少日劇及電影，包括《勝利之女神》、《砂之器》及《ATARU》等。由於中居口才出眾及熱愛棒球，故經常擔任綜藝節目及棒球節目主持，更曾6度擔任日本除夕大騷《紅白歌唱大賽》司儀。

而中居宣布引退後，亦意味SMAP從今以後無緣復合。他宣布引退前，其舊隊友木村拓哉現身東京，出席松竹創業130周年紀念發表會，並宣布參演電影《TOKYO TAXI》，相隔19年再與《武士的一分》名導山田洋次再合作。