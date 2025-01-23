【IB攻略】IBDP入法律系 港、英兩地有何選擇？

有意入讀法律系的IB考生們，對於各有優勝之處的港、英兩地名牌大學該如何選擇？下文幫你整理出兩地名校的收生成績、優勝之處，和報讀的重要事項。

返港執業可行嗎？本地大學修讀法律系的優勝之處

自2008年起，海外的法律畢業生必須先考取轉換試（PCLL Conversion Examination），才有資格入讀香港為期一年的法學專業證書課程（Postgraduate Certificate in Laws, PCLL），完成課程再實習兩至三年後，才可獲得事務律師（Solicitor）或大律師（Barrister / Counsel）的執業資格。

然而每年香港3間大學所提供的PCLL學額競爭都十分激烈，每年約為2.3名學生競爭1個學位。

因此，若轉換試失手、或者法律學位畢業成績不夠高分，欲回流返港執業其實困難重重。

相較起來，雖然入讀香港本地大學的法律系必須修讀4年課程，比英國大學少一年，但對於有意返港就業的考生有更大保障。

另外，若考生有意專攻中國法，本地大學提供的法學士學位課程中，學生也會了解中港制度之間的密切互動，為將來修讀中國法律與法制提供更佳基礎。

IB生入港大（HKU）法律系｜收生成績、報讀準備、注意重點

港大（HKU）提供4年制的法學士課程，錄取名額為93名，校方指Non-Jupas考生的競爭名額佔總錄取人數約30%，即大約每年有27個Non-Jupas的學額。

針對Non-Jupas申請者，即包括所有IB考生在內的非DSE考生們，港大法律系錄取方式會按照學業成績、面試表現和相關申請文件3方面進行評估。

•IB生入港大法律系基本門檻

IB成績：37/42 或 40/45

選科注意：與學習英語語言/文學B（SL或HL）的學生相比，學習英語語言/文學A（SL或HL）的學生將有更高的機會入圍。若學生決定選擇英語B，建議選擇HL，以增加申請被考慮的機會

特別事項：通常只有第1志願選科的申請者會被考慮

相關申請文件：學院十分重視個人陳述（Personal Statements），應清晰表達對法律的熱誠、專業知識和未來規劃

面試安排：只有入圍的申請人需要參加小組面試；小組面試是每年的12月下旬或者1月，以及4月上旬至中旬

IB生入英國法律系｜LNAT基準試、收生成績、報讀準備、注意重點

香港作為英國曾經的殖民地，兩地法律學位基礎接近，英國的名校法律系，都是香港IB考生的心水之選。深受香港IB考生青睞的世界名牌包括牛津、劍橋、倫敦大學學院UCL（University College London）、倫敦政治與經濟學院LSE（The London School of Economics and Political Science）、倫敦帝國學院（Imperial College London），簡稱G5超級精英大學。

英國大學的法律系學士學位分為BA Law和LLB Law。BA Law課程更靈活，學生有1/3的課程可修讀Law以外的科目，適合一些希望在法律領域外發展的學生；LLB Law則是直接的法學學士學位，專注於法律學科，課程設計符合成為律師或法官的學術要求，是法律專業的標準學位。

英國共九間英國法律學院均指定LNAT（The Law National Aptitude Test）為入學基本評核，包括上述G5的4間（除了倫敦帝國學院）。因此，除了IBDP成績，一年只能考一次的LNAT成績也成為英學法律系的入學門檻。

LNAT基準試分為兩部分，Section A是電腦答題，滿分為42分；Section B是學術型論文寫作，不設評級。答題時間總共2小時15分鐘。

值得留意的是，牛津、劍橋法律系要求考生必須在10月中前完成LNAT，這表示9月份的LNAT不容有失。

•IB生入英國G5法律系基本門檻

IB成績：G5的UCAS（英國大學聯招系統）分數要求在96至165分之間，相當於IBDP的42至45分

LNAT成績：G5法律學院錄取考生的LNAT平均分為26分，牛津、劍橋則要求27分或以上。大部分UCAS申請中，獲得G5法律學院有條件錄取的學生，LNAT得分平均為25-27分。同時，大學會根據學生Section B的論文內容及結構邏輯，作為錄取參考

個人陳述：G5法學院均十分重視personal statement，需強調申請者的學術成就、法律相關的經驗、在法律領域中的展望計劃等，必須清晰表達自己對法律專業的熱誠

面試：只有牛津和劍橋需要面試，需提前預備法律理論的知識

選校策略：至少報考一間毋須LNAT成績的大學作為後備選擇

法律系出路：一定要成為律師嗎？

修畢法律系之後，法律專業知識在甚多職業範疇中都非常有用，當中的高度批判性思維、論證能力和解決問題，進入不同行業都十分吃香，包括政府司法部門、投資銀行、私人機構、新聞和社會工作等等。

修讀法律系的出路選擇包括：

• 律師：成為執業律師，提供法律諮詢、代表客戶出庭。

• 法官：在法院擔任法官，負責審理案件及裁決。

• 法律顧問：為企業或機構提供法律意見，處理合約、合規等事務。

• 公務員：在政府機構或公共部門工作，從事法律、政策制定或行政工作。

• 學術研究：從事法律研究或教學，成為大學教授或研究員。

• 社會服務/非政府組織工作者：在非政府組織或社會服務機構工作，專注於人權、環保、社會正義等議題。

• 企業內部法律部門：在大型企業的法律部門工作，處理內部法律事務和風險管理。

• 仲裁員或調解員：專注於替解決爭端提供仲裁或調解服務。

另外，法律科技（LegalTech）的需求急增，不少企業都急需法律界專才，專門處理與數據保護相關的法律事務，以及如「區塊鏈法律專家」等新型專才，研究和分析區塊鏈技術、人工智能、大數據在法律中的應用，包括智能合約和數字證據等法律應用，這些都為法律系畢業生提供十分有前景的出路。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣