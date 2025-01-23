深圳燈會打卡　喜迎蛇年

乙巳蛇年將至，深圳不少地方已推出應節活動，愛熱鬧的必睇「灣區超級燈會」，備有多個意頭花燈及財神打卡熱點。喜歡睇表演的話，可到「錦繡盛市」全新主題區，欣賞打鐵花等非遺表演。此外，各大商場及食肆均換上賀年新裝，甚至推出團年飯套餐，北上迎蛇年一樣好氣氛！

財神搖錢樹 好運自然來

歡樂海岸的「灣區超級燈會」是深圳每年的迎春盛事，今年主題為「燈影綽綽，流光溢彩」，由即日起至2025年2月16日於椰林沙灘舉行，橫跨農曆新年、情人節及元宵節，跟各位共度佳節。燈會佔地20,000平方米，共展出40多組大型花燈，包括栩栩如生的醒獅拱門、寓意財源廣進的財神及元寶、造型可愛的五彩靈蛇及熊貓孖寶等，晚上打卡更加璀璨。場內還有多條特色走廊，例如祈願天街把好意頭字句印於四方燈籠，轉動即代表所求如願；年連有魚街區掛滿金魚花燈，恍如進入夢幻燈海。現場還有變臉、雜技、猜燈謎等，叫人大開眼界。

歡樂海岸同期還舉行「超級新年」活動，近深圳灣公園E出口設有巨型四喜財神，可與財神擊掌沾沾財氣。狂歡廣場是超級搖錢樹所在，即日起至2月4日更設有新春花市。狂歡大道則擺設JUST.FOTO自拍機，讓各位拍攝應節靚相。建議去埋心湖廣場的百米財神長街，有得求籤兼轉動幸運輪盤，跟招財熊貓等布置互動，大年初五更有迎財神巡遊，屆時肯定人氣爆燈。此外，附近的商舖亦準備就緒，例如文創店九木雜物社售賣多款蛇年掛飾及公仔，機遇時間X-META則有八仙過海接財神VR劇場，讓各位熱鬧歡度新年。

賞非遺表演 震撼煙火騷

近多港人都去過錦繡中華中國民俗文化村，但此景點最近換上全新面貌，聯乘古裝劇《夢華錄》打造近2萬平方米的主題區「錦繡盛市」，不但建有3層樓高的燈影大牌坊，由早到晚都有舞霓裳、盛市夢華、花魁巡遊等表演，加上過百個古裝扮相人物穿梭其中，讓人彷彿回到盛唐過新年。由除夕至正月十五期間，園區還加設火壺鋼花、盛裝巡遊及嶺南廟會，元旦日起每晚9時仲有非遺打鐵花及水上火壺表演，火花四濺場景超震撼。此外，入園別錯過全新劇場《龍鳳舞中華》，表演結合京劇、醒獅、潮汕英歌及裸眼3D等元素，睇完定必拍爛手掌。

應節新裝飾 花海添福氣

最近深圳很多商場都換上賀年新裝，春節期間更會照常營業，好似福田世紀匯廣場今年以「花開富貴」為主題，於中庭打造200平方米的花海小徑，並以紅燈籠、利是封等點綴，將喜慶氣氛拉滿。南山京基百納廣場則擺放了一棵10米高的黃金發財樹，寓意財源滾滾來，附近更設有新年心願牆及好運發財屋等打卡位。每逢新年必定大陣仗的深圳灣萬象城，這個蛇年打造了「踩福大道」，普通話諧音有「財富」意思，大可一邊納福一邊發財；與此同時以中式園林為靈感的「靈蛇瑞園」亦已啟幕，全園紅噹噹兼設有蛇形福字裝飾，十分好意頭。

同場加映：特色團年意頭菜

港人到深圳吃團年飯亦不乏好選擇，獅拾久‧現代新加坡料理的全蛇送福家宴共有11道菜，碟碟好意頭如風生水起‧鮑魚撈起，可一家人將七彩食材撈起，搭配橄欖油黑松露醬更加鮮味。乘風破浪海南雞皮滑肉嫩，加上辣椒咖喱波士頓龍蝦、古法欖油黑白胡椒肉蟹等海鮮，啖啖肉肯定豐衣足食。

另一中菜食府夏宮特設4至10人團圓宴，意頭菜包括金玉滿堂至尊大盆菜、喜氣洋洋清湯銀蘿灘羊排、年年有餘香茅東海大黃魚、橫財就手蠔豉花菇扣豬手、金龍獻瑞金不換龍蝦炒年糕等，除了堂食還可外賣呢！