Ian中學掛住打波冇浪漫回憶　鄭伊健感動重唱《我的歌》

由MIRROR成員陳卓賢（Ian）、鄭伊健、許恩怡（Nataile）和蔡思韵（Ceci）主演的愛情小品電影《久別重逢》，於去年12月20日上畫，剛好一個月票房衝破1,000萬。日前Ian、伊健及Nataile繼續四出謝票。由伊健與Ian兩代男神合唱被指是新鮮組合，伊健被問及20多年後再次重唱電影歌曲《我的歌》可有感動？他說：「好開心可以將《我的歌》帶畀呢個年代嘅年輕聽眾，但係我希望大家活在當下，每一隻歌喺唔同時候聽都有唔同嘅感覺，就正如《久別重逢》可能喺20年之後，你聽番會有另外一種感覺。」

問到Nataile面對伊健及Ian會較喜歡哪一位多點？Natalie 調皮又帶點靦覥的說：「兩個我都鍾意，因為我鍾意咗年青嘅『蘇昇華』（由Ian飾演）先，然後先會咁努力為成年蘇昇華（伊健飾演）做一切，所以兩位係分唔開。」Ian則悄悄說：「我唔使揀，我只係見過年青嘅夏文萱（Nataile飾演）」。

《久別重逢》講述人生較大的遺憾，觀眾問三位主角可有遺憾事，及可望回到過去作彌補？Natalie和Ian齊發揮年輕人調皮本色，將咪遞給前輩伊健，伊健笑稱似選總統中。Ian則說：「現實嘅我，其實冇咩青春回憶，因讀男校，加上中學時代將所有精神時間都放喺打排球，冇咩青春浪漫亦冇試過與同學齊跑沙灘，沙灘嘅回憶就係喺沙灘訓練體能。」

在電影上映的宣傳期間，電影公司在社交網發放幕後花絮，好動的Nataile和伊健與內向的Ian成強烈對比，如伊健和Natalie在休息時會扮武打，更想邀請Ian一齊玩，但Ian總是靜靜站在一旁報以微笑。另外，Ian將於3月展開巡唱之旅，而日前其倫敦站的優先購票被粉絲於兩小時內搶光。