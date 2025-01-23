陳慧嫻紅館騷第2場終於冇仆親　再同AGA跳《跳舞街》

英皇歌手陳慧嫻40周年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in hong kong》昨晚（22日）舉行第2場，慧嫻的《跳舞街》繼張敬軒後，今次迎來AGA（江海迦）擔任當嘉賓，圈中好友草蜢成員蔡一智、黎瑞恩、溫碧霞、周汶錡，Gin Lee等都有前來捧場。

頭場因為公主裙太重加上高跟鞋疑踩裙腳，不小心在台上華麗跌親，慧嫻昨晚小心翼翼唱完《明日有明天》，成功行去台中，開心向觀眾說，「我終於成功冇仆低，真係有人咁問㗎跌倒咁靚？真係有冇良心㗎？哈哈，我要玩都唔玩自己啦，雖然我每日都食四粒鈣片啫，點會喺呢度玩仆親？場場都要仆親，咩年紀呀？會跌碎骨㗎。不過何丙（音樂總監何秉舜）我哋尋晚真係公主王子，你哋應該買第一場呀，有個咁靚畫面。哈哈。有公主，當然有王子，我覺得何丙其實真係一個天才，係音樂上面，佢將我好多嘅經典歌曲，重新再編排過，多咗好多時代感，亦不失原曲的味道，我覺得只有你才做得到。」觀眾即報以雷動掌聲。

昨晚AGA出場跳完《跳舞街》，便跟慧嫻擁抱，慧嫻表示：「AGA係我舊唱片公司嘅同事嚟嘅，2013年認識，有一個朝頭早瞓醒覺，聽到首歌，咦？好好聽啊，係一隻英文歌嚟嘅，唱到我好心噏，I am so sad I am so sad，I am so sorry…..唱到我心入面，我即刻問咁好聽，有冇得改編？唱片公司同事話，唔得㗎，呢首歌係你同事㗎，佢自己會唱番中文㗎。AGA真係好叻，佢又識得作又識得唱，佢嘅歌曲俾我嘅感覺係獨一無二。而今日我好開心佢來為我做嘉賓，因為其實AGA最近有耳水不平行，唔舒服，我叫佢不如唔好來啦，我吉咗佢今晚冇嘉賓，但係佢又唔肯，話答應咗一定要到。」AGA表示自己答應得就一定要到，好開心能夠擔任呢次嘉賓：「慧嫻姐姐我好感激你，因為我剛入行，喺創作起步時真係唔知自己好唔好，出面有冇人鍾意聽，但係得到你嘅祝福同鼓勵，你比咗好多信心我，好感恩係呢個舞台入面為你做嘉賓。」然後獨唱了《3am》送給觀眾。