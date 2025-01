陳慧嫻紅館騷第2場終於冇仆親　再同AGA跳《跳舞街》

英皇歌手陳慧嫻40周年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in hong kong》昨晚(22日)舉行第2場,慧嫻的《跳舞街》繼張敬軒後,今次迎來AGA(江海迦)擔任當嘉賓,圈中好友草蜢成員蔡一智、黎瑞恩、溫碧霞、周汶錡,Gin Lee等都有前來捧場。

頭場因為公主裙太重加上高跟鞋疑踩裙腳,不小心在台上華麗跌親,慧嫻昨晚小心翼翼唱完《明日有明天》,成功行去台中,開心向觀眾說,「我終於成功冇仆低,真係有人咁問㗎跌倒咁靚?真係有冇良心㗎?哈哈,我要玩都唔玩自己啦,雖然我每日都食四粒鈣片啫,點會喺呢度玩仆親?場場都要仆親,咩年紀呀?會跌碎骨㗎。不過何丙(音樂總監何秉舜)我哋尋晚真係公主王子,你哋應該買第一場呀,有個咁靚畫面。哈哈。有公主,當然有王子,我覺得何丙其實真係一個天才,係音樂上面,佢將我好多嘅經典歌曲,重新再編排過,多咗好多時代感,亦不失原曲的味道,我覺得只有你才做得到。」觀眾即報以雷動掌聲。

昨晚AGA出場跳完《跳舞街》,便跟慧嫻擁抱,慧嫻表示:「AGA係我舊唱片公司嘅同事嚟嘅,2013年認識,有一個朝頭早瞓醒覺,聽到首歌,咦?好好聽啊,係一隻英文歌嚟嘅,唱到我好心噏,I am so sad I am so sad,I am so sorry…..唱到我心入面,我即刻問咁好聽,有冇得改編?唱片公司同事話,唔得㗎,呢首歌係你同事㗎,佢自己會唱番中文㗎。AGA真係好叻,佢又識得作又識得唱,佢嘅歌曲俾我嘅感覺係獨一無二。而今日我好開心佢來為我做嘉賓,因為其實AGA最近有耳水不平行,唔舒服,我叫佢不如唔好來啦,我吉咗佢今晚冇嘉賓,但係佢又唔肯,話答應咗一定要到。」AGA表示自己答應得就一定要到,好開心能夠擔任呢次嘉賓:「慧嫻姐姐我好感激你,因為我剛入行,喺創作起步時真係唔知自己好唔好,出面有冇人鍾意聽,但係得到你嘅祝福同鼓勵,你比咗好多信心我,好感恩係呢個舞台入面為你做嘉賓。」然後獨唱了《3am》送給觀眾。