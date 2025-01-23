陳展鵬唔想老婆太瘦　叫網民唔好再注意單文柔身形

藝人陳展鵬、林景程、劉威煌、鍾志光和伍富橋今日（23日）現身屯門出席慈善乒乓波球賽。一向擅長球類運動的陳展鵬表示有向愛女小豬比傳授打乒乓球技術，不過稱自己第一個徒弟不是囡囡，而是太太單文柔，稱太太甚至比自己打得更好。他又透露今年因工作原因，只能帶太太和囡囡到內地旅遊，不能去太遠。

提到早前他與太太單文柔出席活動時，太太圓潤的身形被網民質疑已懷有第二胎，對此展鵬表示作為老公，不想老婆太瘦，除非她是幕前藝人，指太太在這幾年間放棄了好多工作，全心全意照顧女兒，為了獎勵勞苦功高的愛妻，自爆平時都會買好多好吃的慰勞太太，尤其是甜品：「希望網民都可以明白，唔好再問呢啲問題，始終佢都係一個靚太。（有好消息會公布？）到時大家會知，大家成日睇佢身形都覺有好消息，可能到時掉轉，到佢有好消息反而會瘦呢。」

至於提到《萬千星輝頒獎典禮》的賽果，陳展鵬覺得賽果公正，認為有時不能只單單看一年的成績，而是要集合往年的表現，自認像自己年資較長的可以到試其他地方發展，讓公司可以分出更多資源給新人，等觀眾見識到無綫其他藝人：「你唔畀獎同信心佢哋，佢哋點有信心打開市場？」又言演員被動，好的角色和好的對手是好難遇到的。

同場出爐「最佳男配角」林景程表示獲獎的心情已平伏，表示得獎第二日差不多用了成日時間回覆網絡上的祝福。問到可有慶功？他就表示未有，不這太太就破戒讓他吃甜品，透露新年過後有好多飯局要還。提到網民對於「最佳男配角」賽果有質疑，他就表示自己當晚頒獎典禮完全沒有想過自己會得獎，自己反而睇好袁偉豪、蕭正楠和姜大衞，所以都好明白網民的想法，亦不會為此而有負面情緒，亦感謝大家錯愛投票給自己，同時都會接納一些網民的意見，加以改善。問到獲獎後工作量可有增加？他就表示暫時未見到有，期望之後可以嘗試演更多不同的角色。