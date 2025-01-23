蔡卓妍疑自爆有拖拍　緊張「露餡」：適合時間就會講！

蔡卓妍（阿Sa）和「富三代」石恆聰傳因有第三者介入而結束6年情，單身逾15個月的她，日前偕張繼聰為領銜的賀歲片《祥賭必贏》接受訪問時，問到阿Sa久未拍拖可期望蛇年脫單，她衝口而出疑有拖拍說：「你又知？」令全場嘩然。被追問是否有新戀情時，她即收口頻說「我唔知呀」，但緊張到面紅疑「露餡」，再問是否又玩地下情時？她詐嬌說：「唉…，咩地唔地下情呀？（做乜面紅喎？）哎哋，唔好喺度講得唔得呀？喺戲內裏有拍拖。（使唔使戥你開心呀？）未係100%，100%再講啦，（依家去到90%？）有啲複雜，有啲問題，等簡單啲再講，（男友幾時曝光？）總之唔講呀，適合嘅時間就講，（有冇驚喜？）唔知喎。」

在旁阿聰見阿Sa被追問戀事，大拍手掌兼大笑說：「好好睇。」未知是否被「冷落」，他又自言自語說謂：「我直情去咗待機狀況。」問可覺得阿Sa有「景轟」？他搞笑地裝聾扮盲再詐傻謂：「Sorry！我突然睇唔到嘢，聽唔到嘢，我喺邊呀？冇人問過我（感情）囉，我家庭嘅嘢從來唔答嘅。（咁你有冇女朋友？）有，（女友）7歲，但仲未追成功，單戀緊。」搞笑地將女兒Kakaball上枱。

堅持只談新片不談私事的阿Sa和阿聰就話農曆新年期間冇假放一樣開心，期待為新片巡迴謝票時可趁機大發新年財，阿聰恨出口謂：「我連續幾年都有賀慶片拍係好彩，但未試過收利是囉，幫手寫吓，叫啲觀眾畀我感受吓。」而阿Sa更進擊，坦言不介意被揼利是，又指新年睇賀慶片是情懷，最懷念一家人在戲院門口買魷魚及魚蛋食。

至於可有新年展望？阿聰直言想當導演，大讚新片能令人發笑之餘，亦傳遞了正面訊息，就是每個人都有賭博心態，不過可用在正途上，他說：「追求夢想都係博一博，劇本我籌備咗2、3年，但不停咁改，依家個市場更加難，（同投資者楊受成推銷吓？）所以我同阿Sa合作咗先，我哋好攻心計嘅。」而阿Sa則謂自己也博將任導演的阿聰會搵她開工拍戲。