胡楓93歲生日4曾孫獻Sing好溫馨　蔡一傑大病初愈送驚喜

本月18日是胡楓（修哥）93歲生日，修哥一向人緣極好，日前一班圈中好朋友，包括「緋聞女友」羅蘭、狄波拉與太太李琳琳、斑斑、米雪、吳麗珠等，為他送上生日驚喜，還有4個曾孫現身，場面熱鬧，只見修哥老當益壯，十分精神，4個曾孫更唱出《世上只有》給修哥聽，還即場攬攬，場面溫馨。

去年生日進駐內地社交網的修哥，今年亦不忘分享慶生現場片段，他更拖住曾孫女的小手一齊拍片，修哥說：「依家整整一年，得到嘅成績叫過得去，希望以後做多啲節目畀大家睇，希望大家多啲支持。」年紀小小的曾孫女遺傳修哥的優良基因，外貌標致可人，對住鏡頭一點也不怯場，經修哥拉拉手提示後說：「Happy Birthday！」非常可愛。

而壽星公修哥打扮十分時尚，銀色閃亮西裝內襯紅色衫，並配以名牌頸巾和包包，整體看起來比實際年齡年輕。修哥向來對斜孭袋情有獨鍾，由於經常使用而被封為「斜孭袋王」。

另外，蔡一傑亦好有修哥心，去年他自揭因腦瘤而需要動手術，在休養期間未有出席壽宴，但就提早買蛋糕到修哥屋企為對方慶祝。修哥和蔡一傑亦有在社交平台分享短片，修哥笑到四萬咁口說：「佢唔單止過嚟食麵（長壽麵），仲送咗好多花花，士多啤梨同有蛋糕，真係好有心。」講到生日願望，胡楓說：「當然係身體健康，所有朋友都身體健康、生活愉快，我屋企人個個都又健康又愉快。」影片還曝光了修哥家居角落，牆上掛有不少家庭照，飯廳有一張特大圓桌，絕對足夠四代同堂一齊開飯！