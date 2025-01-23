相隔9年再來港開騷！INFINITE拍片晒廣東話約定粉絲

韓國男團INFINITE繼日前在澳門舉行一連兩天的演唱會，將緊接於3月1日在西九竹翠公園舉行《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》演唱會，是他們相隔9年以齊人陣容跟香港粉絲見面。

為了幫演唱會造勢，INFINITE特別錄製一段短片率先向粉絲打招呼。短片中，INFINITE首先以廣東話跟大家打招呼，接著表示對上一次以齊人陣容在香港開唱已是2016年的事，很想念香港粉絲。為了報答港迷一直以來的等待，所以決定把亞巡的尾站定在香港，更約定粉絲們在香港見！

而早前結束的澳門站作為INFINITE今年的首場演唱會，6人當然瞓身為粉絲帶來多個新鮮又精彩的表演。在《New Emotions》的舞台上，李成烈半脫下外套的「必殺」環節，令其他成員亦即興起哄模仿，逐一脫下外套大騷手臂，台下頓時嘩聲四起！INFINITE還透露在準備亞巡的同時，亦在製作預計三月推出的新專輯，成員們更即席清唱一小段新歌，驚喜劇透再次引來全場尖叫！除此以外在第2天的尾場，INFINITE更破例演出長達4小時以回饋粉絲們的愛和支持。