《奔跑吧！》結局周3場大龍鳳　吳若希《花樣年華》Look最吸睛

無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》來到結局周依然絕不欺場，昨晚一集先後上演三場天馬行空style的「大龍鳳」強攻觀眾眼球！劇情講述，吳若希為了投入小三角色，拉着朱敏瀚到冰室扮演偷情戲碼，分別以《花樣年華》的周慕雲及蘇麗珍Look上陣幫助入戲；不過由於她排戲時要求多多，令場口浪漫不足、搞笑有餘。談到相關場口，Jinny受訪時坦言很好玩，更透露是她首次嘗試旗袍造型：「同埋因為要扮《花樣年華》，我事前都睇咗無數咁多次參考片段。」網民都讚她旗袍Look好靚。

第2場大龍鳳，劇中飾演吳若希老公的蕭正楠發現她跟朱敏瀚在辦公室依偎入睡，打翻醋罈的出盡法寶將二人分開，未知是否動作太過粗暴，令他們跌入與阿蕭的火併夢境，以《Terminator》造型上陣的朱敏瀚，戴上黑超又型又酷，而他在電流包圍下出場時，更疑似全裸，脹卜卜的完美胸肌與疑似裸露的臀部相當吸睛。問到監製瑋澄此時，他表示：「拍時有打底嘅，只係之後用特效抹走咗。」再追問朱仔胸肌如此強勁是否都有後期加工，瑋澄則以「真材實料」四字回應。

而第3場大龍鳳，是呷醋呷到上晒腦的阿蕭，在家中不斷看到半裸的朱敏瀚與老婆吳若希上演各式各樣香艷場口，除了恩愛又油膩地大玩女僕魔法及咒語，又先後在床上、浴缸中放肆調情，加上朱敏瀚全程挑機又邪惡的表情，令人相當難忘。朱敏瀚爆料指是蕭正楠及吳若希夾手夾腳要求他除衫演出場口：「嗰場戲本身冇話要除衫嘅，但我記得我一入廠時，阿蕭同Jinny就話不如玩盡啲，你除衫淨係戴上煲呔，咁好似funny啲。咁我覺得冇所謂啦，我本身拍呢套劇嗰輪都除開衫，咁我就照除。」吳若希事後大讚他除衫零尷尬之餘，更指他身形太完美，令她一度誤會對方穿了肌肉衫。