鄺文珣拍片數臭老公　曾因老公「xx欲」強差啲離婚

鄺文珣（May）於90年代在TVB拍過不少劇集，憑藉劇集《真情》劉愷威女友「Joan」一角讓眾人留下深刻印象，不過她於2002年拍畢《洛神》便淡出幕前，2006年與製衣富商太子應德榮（Andrew、現改名為應毅烽）結婚，先後誕下16歲大仔Cadence、14歲二仔Casper和7歲細女Chesney。近年鄺文珣再度復出，更簽約王祖藍公司北上發展，並積極經營社交平台與網民互動。鄺文珣前日（21日）在社交網發布了一段影片，當中她當住老公面談論對方缺點，又透露對方會好似老竇一樣教訓她，讓她只能啞忍。

鄺文珣留言：「2025希望我的直男老公不要再嘮叨我了！夫妻之間最重要是要好好溝通，看到對方的改變要及時給反饋，這是重要的夫妻相處方式。2024年我看到我的直男老公好大的一個進步，再獎勵一個吻，希望2025年都要好好愛我～不要唐僧念經嘮叨我～love you～」影片中可以看到鄺文珣披一頭棕色中長髮，身穿酒紅色T恤及黑色長袖內搭，並繫着駝色圍巾，而坐在身旁的應毅烽則佩戴黑框透明眼鏡及身穿白色T恤。鄺文珣說：「2024年後半年，你有一點是進步了，你沒像爸那樣教訓我，因為我好怕那樣我會很大反應，但我又不能太大反應，那我就強忍咯，現在不用忍了」，應毅烽聞言便餵老婆食手上的朱古力蛋糕卷，示意老婆不要再繼續數臭他。

其後，鄺文珣就說：「強忍的情況少了很多，現在你的胸懷已經可以容納更多，所以當我去得罪你的時候，你也不當回事。但是並不代表我能得寸進尺，這點我是知道的。」應毅烽便附和：「她是真的忍了我很久，我以前是衝動派，對一些事情會很大反應，但現在我會慢慢去聆聽」，鄺文珣又表示：「你生氣時間變短了，如果再短一點就好了。」應毅烽就回答：「可以可以，今年盡量控制一小時內。」哄得鄺文珣心花怒放。

其實鄺文珣與應毅烽曾瀕臨離婚，她曾透露老公控制欲強，常會將負面情緒發洩在自己身上，令她變「出氣袋」。但原來應毅烽的心結源自父親，自從他接手爸爸的製衣公司後，兩父子因生意理念不同而不停爭吵，最後應毅烽決定自己創業卻迎來生意失敗，同時遭父親幸災樂禍，令應毅烽為人變得偏激而遷怒枕邊人，不過幸好最後兩公婆患難見真情，共同走出婚姻低谷。