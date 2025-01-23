瘋傳緋聞！Ivy So親揭與洪嘉豪關係

女團COLLAR 成員Ivy So（蘇雅琳）與李司棋今日（23日）出席滙豐防騙教育展覽「防騙學府-呃大」活動，分享防騙知識。她坦言近年電騙愈來愈多，令她也不敢亂接不明來電：「早兩日收到自稱銀行打嚟，話我份保險有啲問題，但問過媽咪話冇幫襯呢問銀行。」她指最驚訝是對方能説出她的姓氏，提醒大家就算說得出個人資料，也要小心核實對方身份才相信，另透露聽過朋友的友人在泰國被騙走，最終要交贖金才脫身。問到隊中哪倍成員似易受騙？她笑指芯駖最耳仔軟：「睇佢購物方式就知，成日都係聽啲售貨員話好佢就買，仲周圍同人講好用。」談到內地演員王星被「賣豬仔」到詐騙園區，她透露自己每年也會選擇一個東南亞國家旅行，但現時也不敢到泰國，故今年或選擇到台灣綠島或沖繩，穿泳衣享受陽光與海灘。

提到她與歌手洪嘉豪被傳已發展地下情一年，Ivy so表示跟對方只是同事，而且並不熟落，問到將來可有機會發展？她斬釘截鐵指對方不是自己杯茶。

至於李司棋則表示差不多每天也收到疑似詐騙電話，故索性取消了家中固網電話，指曾發現家傭跟騙徒講電話：「聽到工人姐姐話自己無銀行，原來係對方問工人姐姐戶口號碼。」談到內地演員王星被騙到詐騙園區，她表示也有留意報道，但坦言自己正處於半退休狀態，故就算有機會也不會到東南亞登台，又指現在沒有戲癮，比較喜歡做觀眾，現時正展開另一人生：「人生責任已完成，好想做自己想做嘅嘢，想跳舞、畫畫，但依家未有時間做，因為要出去食飯。」她防騙意識高，女兒也不用擔心她，反指替女兒擔心，因囡囡為人比較單純。