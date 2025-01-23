秘書幫到手　出火唔使愁

有冇發現喺劇集、電影出現嘅女秘書，總係知情識趣、善解人意，令唔少男士產生幻想，AV業界資深人士神仙乙都唔例外，難怪日本AV界咁鍾意以女秘書作為拍攝題材，仲描寫到佢哋乜嘢都肯做，連幫手出火都冇Say No！

難敵快感

喺MOODYZ出品嘅《秘書被逼服侍討厭的老闆》入面，女秘書月雲夜唔止貌美如花，身材仲好好添，一直係社長心目中想得到嘅尤物。某日，社長終於按捺不住，決定打茅波，喺月雲夜嘅飲品中加料，結果藥效一發作，呢位女秘書立即變得面紅耳赤，好想搵男人幫手解決慾火……眼見時機成熟，社長立即上前又攬又錫，令月雲夜難敵快感，完全將肉體奉獻畀對方。自此之後，月雲夜同社長建造起良好默契，只要任何一方有需要，就會瞓身為對方出火。

締造雙贏

由E-BODY推出嘅《社長秘書為客戶提供性服務》，女主角宮本留衣成日處於慾火高漲嘅狀態，雖然佢嘅社長都係鹹濕佬，兩人日日喺辦公室鬼混，但社長發覺自己根本難以滿足呢位大波女秘書嘅強大苛索，於是安排留衣服侍公司嘅客戶。社長呢一着都算高招，一來可以利用留衣嘅肉體同上乘床技嚟留住客戶，鞏固生意，二來又可以畀留衣有渠道宣洩旺盛慾火，唔使自己親自上陣，成功締造出雙贏局面！

重溫舊夢

由大人之劇場炮製嘅《出差與人妻秘書同住一間房》，講述女秘書白峰美羽本嚟同男上司阿德發展地下情，後來美羽決定嫁畀男同事阿明，仲雙雙離職，令阿德好傷心。某日，阿明因生意失敗欠下巨債，向舊上司阿德求助，於是阿德乘機開出條件，要求美羽重返公司做其秘書，兼且要陪佢出差，意圖相當明顯，但阿明亦只能夠無奈接受。當阿德帶住美羽去到下塌嘅酒店休息，已急不及待有所動作。由於阿德嘅床上功夫大有進步，加上預備咗大量情趣玩具，令美羽出現高潮迭起嘅反應，仲開始後悔自己嫁錯老公添！

簡評

曾幾何時，本仙身邊都有位女秘書幫手處理雜務，但對方嘅年紀做得人阿婆，所以見到一班由AV女優化身嘅秘書，真係恨到流口水！呢3部作品中，本仙最鍾意《社長秘書為客戶提供性服務》，原因係女主角宮本留衣唔止對波又大又靚，扮起女秘書上嚟，斯文端莊，令人有意外驚喜！另外，留衣嘅床戰表現主動進取，力戰兩男都從容不迫，實在太精彩！