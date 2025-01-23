奧斯卡︱《毒王女人夢》14提名領先　平《鐵達尼號》史上最多紀錄

國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間公布，之前於《金球獎》獲最多提名的《毒王女人夢》（Emilia Pérez）再下一城共獲14獎最多提名領先，影片平了《鐵達尼號》（Titanic）、《彗星美人》（All About Eve）以及《星聲夢裡人》(La La Land)《奧斯卡》史上獲最多提名的紀錄。

《毒王女人夢》的西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón除了創歷史獲提名最佳女主角之外，同片的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）繼《金球獎》後再度爭奪最佳女配角殊榮，今次是她入行以來首個《奧斯卡》提名。此外，《毒》亦獲最佳電影、最佳導演、最佳原創歌曲等獎項提名。

而僅次於《毒》獲最多提名的就是獲10項提名的歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked），其中片中兩女主角Cynthia Erivo與Ariana Grande同獲最佳女主角及女配角提名。此外，《粗獷派建築師》（The Brutalist）亦同獲10項提名。

《第97屆奧斯卡金像獎》部分提名名單

【最佳電影】

《阿諾拉》

《粗獷派建築師》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二章》

《毒王女人夢》

《I'm Still Here》

《Nickel Boys》

《完美物質》

《魔法壞女巫》

【最佳男主角】

艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

添麥菲查洛美《搖滾詩人：未知的傳奇》

Colman Domingo 《Sing Sing》

賴夫費恩斯《教宗選戰》

施巴斯坦史丹《飛黃騰達》

【最佳女主角】

Cynthia Erivo《魔法壞女巫》

Karla Sofía Gascón《毒王女人夢》

Mikey Madison《阿諾拉》

狄美摩亞《完美物質》

Fernanda Torres《I'm Still Here》

【最佳男配角】

Yura Borisov《阿諾拉》

Kieran Culkin《深痛導賞團》

愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》

佳皮雅斯《粗獷派建築師》

Jeremy Strong《飛黃騰達》

【最佳女配角】

Monica Barbaro《搖滾詩人：未知的傳奇》

Ariana Grande《魔法壞女巫》

Felicity Jones《粗獷派建築師》

Isabella Rossellini《教宗選戰》

素兒莎丹娜《毒王女人夢》

【最佳導演】

Sean Baker《阿諾拉》

Brady Corbet《粗獷派建築師》

占士曼高《搖滾詩人：未知的傳奇》

Jacques Audiard《毒王女人夢》

Coralie Fargeat《完美物質》

【最佳國際電影】

《I'm Still Here》（巴西）

《The Girl with the Needle》（丹麥）

《毒王女人夢》（法國）

《The Seed of the Sacred Fig》（德國）

《貓貓的奇幻漂流》（拉脫維亞）

【最佳動畫】

《貓貓的奇幻漂流》

《玩轉腦朋友2》

《Memoir of a Snail》

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》

《荒野機械人》