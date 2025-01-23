古天樂出招撼高海寧泳衣攻勢　豪言票房破紀碌會着T-back

農曆新年賀歲電影《臨時決鬥》晚上在沙田舉行首映禮，電影將於本月28日（年廿九）上映，古天樂帶領一眾藝人包括王丹妮、胡子彤、張文傑、陳湛文、陳禎怡等出席，吸引大批粉絲撐場，場面熱鬧。台上古天樂表現感觸：「開心咁多人支持，希望大家都支持香港電影，香港電影會愈來愈好。」

古天樂受訪時表示請了不少朋友來捧場，父母待電影上映才欣賞，表示父母年紀大，人多不方便，怕撞跌便不好：「父母每部戲都有睇會畀意見，不過以前佢哋會講我個人，依家會講整體性，不過佢哋緊係話好睇唔可以作準，會偏私我。」與媽媽感情要好的古仔，講笑看不慣媽媽化妝，但看化妝便知道媽媽的日程：「如果化得行就係去唱粵劇，冇咁行就係去飲茶，素顏就係街市買餸。」又指不敢同媽媽去街市買餸免引起混亂。今年有多部賀歲片，古仔希望每部賀歲片都好，就人人開心，會否擔心分薄了票房？他說：「唔可能得一部賀歲片，唔存在分薄，只希望百花齊放。」他說朋友和粉絲都會包場支持，他亦預了兩天不停謝票，其他演員亦會分小隊謝票，以前會覺得謝票很累，但現在若不做謝票感覺不太好，問會否擔心伍允龍謝票被推跌事件重演？他說：「唔會啩！唔想謝票太單調，都想有啲氣氛與觀眾互動。」

提到《麻雀女王追男仔》高海寧表示票房過8千萬着泳衣找數，古仔笑言若票房8千萬就會派出張文傑着T back，1億就派出胡子彤，古天樂豪言若票房突破香港紀錄，便由他親自找數，講笑：「我着住『Tea Bag』斟茶你哋飲。」

胡子彤在電影《臨時決鬥》中短褲上陣，他沒有為此剃腳毛，人生只是一次剃腳毛，就是參加棒球賽事，因要貼很多膠布，才第一次剃毛，笑言估不到大家有留意他的腳毛，是否有魅力就留給觀眾評價。王丹妮拍打拳戲打到內傷，表示每個演員包括古天樂、周秀娜待她很好，若大家用盡全力的話，相信已入醫院了，她大讚各演員都好努力，鏡頭前能演出激烈對打效果。其中一場王丹妮被周秀娜打臉，幸只是借位拍攝。胡子彤就自爆試過加大力度出手來嚇對手，認真百厭：「非常佩服女孩子們，佢哋拍得好辛苦，從未接觸過泰拳，都拍到出來，尊重和要畀掌聲佢哋。」

當胡子彤知道古天樂代他承諾票房過億便着T-back找數，他驚訝表示：「T Back？真係好錫我，不過好啊！唔可以逆老闆意思，T-back裏面都可以着褲嘛！」笑言自己除過一次衫之後，便次次都要除衫，又透露下個作品，會有情慾戲份，好性感，會展現前所未有咁大隻。王丹妮就講笑，都可以着泳衣但外邊加潛水衣，票房愈高，潛水衣的拉鏈就愈低。