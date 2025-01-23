喺天陰陰、冷冰冰嘅日子，心情總係有啲鬱悶，若然有位熱情奔放、一身陽光氣息嘅美女喺呢個時候出現，絕對可以令人醒一醒神，而今次要進行熱情火拼嘅陽光美女，分別來自美國同泰國，邊位先係你杯茶？

小鎮辣妹

講到陽光美女，總會令人聯想起海灘，而來自美國伊利諾州嘅Tawny Jordan，雖然喺內陸小鎮長大，遠離海邊，但自細鍾意享受日光浴，某日曬完太陽返屋企，一身泳衣加短裙嘅裝束引起攝影師注意，並答應拍下幾張街頭寫真，冇幾耐就收到模特兒事務所嘅電話，並正式躋身模特兒行列。由於Tawny Jordan嘅身材火辣，好有陽光氣息，話咁快就喺美國模界冒起，移居芝加哥之後，為多本雜誌拍攝封面及一系列寫真，人氣愈嚟愈勁，仲開始發展網紅事業，憑住喺OnlyFans帳號上載嘅辣照，成為網紅界嘅吸金王之一。

Tawny Jordan

出生地：美國伊利諾州

身高：170cm

三圍：36D-24-36

親海網紅

話就話「邊度都有陽光」，但有啲地方嘅陽光零舍充沛，東南亞就係其中一個例子，而來自泰國差春騷府嘅Champ Emmita，因為喺沿海城市長大，平日最鍾意嘅戶外活動就係游水，無可避免會接觸到陽光。呢位性格樂觀嘅美女，為免皮膚曬黑，多數喺黃昏時分落水，有一次咁啱被攝影師發現，因而開始擔任模特兒，後來加入埋模特兒事務所。除咗拍攝硬照，Champ Emmita仲會化身車模同展銷女郎，喺唔同場合亮相，其中一次喺賽車活動中登場，憑住弗爆身材同陽光氣質，不但成為場上焦點，而且相關照片喺網絡瘋傳，令佢成為人氣網紅。

Champ Emmita

出生地：泰國差春騷府

身高：160cm

三圍：36D-24-36

第1回合

鬥身材

同屬陽光系索女，兩位嬌娃嘅上圍數字話就話係一樣，但根據目測，Tawny Jordan嗰對車頭燈同Champ Emmita嗰對一比，激凸程度稍勝一籌，加埋前者有多達10cm嘅身高優勢，令一雙美腿顯得更加修長。

第2回合

鬥性感

賣弄性感係兩位嬌娃嘅強項，其中Champ Emmita無論內衣或泳衣照，總係露出胸前深溝，又不時做出潑頭髮、咬手指等小動作，意態撩人。之不過，Tawny Jordan嘅性感程度去得更盡，泳衣有時少布到僅僅遮住胸前兩點，仲有唔少半裸以至全裸演出添！

第3回合

鬥人氣

以泰國網紅嚟講，Champ Emmita嘅粉絲都算多，其中X帳號有近13萬追蹤者，而臉書嘅粉絲人數更超過27萬！至於Tawny Jordan嘅X帳號同樣有近13萬人追蹤，但IG粉絲就超過78萬，同Champ Emmita比確係高下立見！

賽後報告

無可否認，今次比併嘅結果完全係一面倒，Tawny Jordan嘅身材、性感程度同人氣都比Champ Emmita略勝一籌，但其實論個人魅力，兩者可以話係不相伯仲，加埋形象好陽光，足以令男人嘅煩惱一掃而空！