虞書欣大劇冇份演　慘遭「放養」驚爆離巢

29歲內地女星虞書欣夥拍丁禹兮演出劇集《永夜星河》後，將人氣推到沸點，卻驚爆離巢消息。有指她即將與經理人公司華策完約，計劃另謀出路，令粉絲們雀躍支持，事關有感該公司「放養」虞書欣，投資大劇也寧願找「外援」楊紫，心痛虞書欣一直有冤無路訴！

外界對虞書欣的去向目前可謂眾說紛紜，除盛傳她約滿後有可能自立門戶成立工作室外，又指她有機會簽約樂華娛樂，成為王一博師妹，亦有指她或會與范冰冰前經理人楊天真合作。無論最終花落誰家，虞書欣目前是搶手貨絕對是不爭的事實。

對於偶像決定離開華策，虞書欣的粉絲大都舉腳支持。多年來他們都覺得經理人公司在「放養」虞書欣，基本上沒有留足夠資源栽培她，甚至被發現將所有機會留給同門的另一花旦吳倩，大有厚此薄彼之嫌，反映意見後亦未見有所改善。即使華策給虞書欣安排接拍的劇集，都幾乎是想借其名氣來捧新人，例如年前的時裝劇《兩個人的小森林》雖然收視及口碑反應不錯，但當初要她接演，目的就是力捧演配角的華策自家藝人。

虞書欣雖被指「帶資入行」，家境富裕的她經濟來源不時被拿出來討論，不過她的外在條件及拚勁也不能全遭否定。有指從古裝劇《蒼蘭訣》、《雲之羽》到《永夜星河》都全靠她本身的人脈關係接下來，尤其《雲》劇扮演的冷面女殺手「雲為衫」，更是導演郭敬明欽點她演出。反觀華策方面則有「倒米」之嫌，近期製作的大劇《國色芳華》竟雙手捧上給楊紫出演女主角，虞書欣反而不在考慮之列，不但令外人覺得詫異，就連虞書欣都深感委屈，相信這亦是加強她離巢的決心。

趁趙露思「休戰」攝上位？

虞書欣離巢於內娛間流傳，已是不爭的事實。有指她與樂華娛樂的女老闆杜華一直私交甚篤，日後簽約閨蜜公司成為頂流王一博師妹，也是順理成章，更有傳早前她灌錄新歌也是樂華出面協助，但與此同時卻又有人推測她或會簽給王牌經紀人楊天真，成為李現師妹。粉絲們認為無論虞書欣怎麼決定，他們都會尊重與支持，且紛紛留言：「離開華策？還有這種好事！欣欣子大接特接好戲」、「被放養了那麼久，走了也好！好資源多的時候，也沒分給她」、「這對虞書欣來說有差別嗎？現在的戲也自己接，咱們走！」

另外，虞書欣於劇壇成功站穩陣腳後，用行動明示自己銳意成為全方位藝人。早前趁出道8周年之際，她推出個人首張專輯《Spicy Honey》，主打歌《Spicy Honey》狂換9套打歌服，MV破500萬流量觀看，不到一天專輯便售出破28萬張，成績驚人。近日她更獲邀接受央視總台國際頻道訪問，談自己的演藝經歷和個人成長故事，引起關注。至於其主演新劇《雙軌》近日釋出8款造型，被讚時尚感滿滿，且被拿來與趙露思《許我耀眼》的服飾比併，有網民甚至指虞書欣可趁趙露思「休戰」期間，穩奪陸劇女神寶座，前途無限。

丁禹兮登雜誌封面破王一博紀錄

內地男星丁禹兮以演出《傳聞中的陳芊芊》備受認識，去年夥拍虞書欣接演《永夜星河》後爆紅，一舉一動備受注目！近日他登上時尚雜誌封面，不費吹灰之力銷售額已直衝2,892萬元人民幣（約3,000萬港元），甚至打破男神王一博5年前創下的成績，直接登上內地娛圈最賣座雜誌的男演員首位！

其實今次是丁禹兮首度登上主流雜誌封面，想不到雜誌開賣1分鐘便售出6萬本，24小時內合共銷售53萬本，可見人氣及號召力非常。有網民發貼文晒出「中國藝人內娛實體雜誌刊物銷售TOP30」圖表，清楚見到王一博曾於2020年登上雜誌封面，當時銷售額為2,500萬元人民幣（約2,660萬港元），成績斐然，想不到5年後在長江後浪推前浪的情況下，遭丁禹兮成功爬頭，可見丁禹兮未來的星途，實在不容小覷。