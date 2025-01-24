【是日通勝】

農曆十二月廿五

甲辰年 丁丑月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、訂婚、動土

忌：出行、詞訟、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：27、32、49

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：心不在焉，精神難集中，不宜作重大決策。

金牛座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

雙子座：小不忍則亂大謀，缺乏耐性容易惹上麻煩。

巨蟹座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

獅子座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

處女座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

天秤座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

天蠍座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

人馬座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

山羊座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

水瓶座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

雙魚座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）馬 財運佳

（跌）豬 易破財

鼠：易出現因財失義的情況，友情受考驗。

牛：願意包容另一半，感情生活會更愉快。

虎：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

兔：健康運一般，抵抗力差，舊病易復發。

龍：做好本分，不怕吃苦，工作易有得着。

蛇：不宜大魚大肉，交際應酬要適可而止。

馬：財運佳，有利做生意，易獲客戶支持。

羊：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

猴：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

雞：易胡思亂想，事事跟人比較沒有好處。

狗：面對競爭勿硬拚，忍讓有助化解壓力。

豬：是日沖煞，財運差，投資忌輕舉妄動。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

2025流年風水（下）

世界不平靜，全球經濟倒退，令大家的生活難苦。來年的經濟看不到有改善的訊息，令人擔心生活更是困頓。如何布局可以令新一年的財運有所改善。

坐南向北，這是最幸運的人，工作收入安定，因為下元九運，其坐向是大金龍正運，財運比較順暢。縱使外在環境不佳，對向北的朋友來說，影響不大。來年想更好，可在北方大窗台，放流水器，把一粒金元寶與六個銅錢，放入水中催財。

坐北向南，九運為零正顛倒，財運最差之坐。雖說千金難買向南樓，對於北方寒冷地區來說，正確，但對於香港這個南方不太寒冷的地區而論，大金龍氣最為重要。可在南方大窗台，放流水器，把一粒金元寶與六個銅錢，放入水中催財。

坐東向西，九運火旺，西斜的太陽，火勢更強，對於西方屬金之財源，被剋盡。上年五黃在西，是不幸之年，今年四綠文昌星，雖比五黃好，但先天不利，可在西方窗台放九粒金元寶幫助催財。坐西向東，今年九紫運星到臨，向東朋友九運開運比其他早，是一個好好的訊號，放流水器，把一粒金元寶與六個銅錢，成水火既濟之吉。