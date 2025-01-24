娛圈單打︱全城猜猜她是誰 女星躺着也中槍

近日城中熱話，莫過於網紅小三「五索」自爆被富商包養，又真空出席飯局，又一晚十次，網民好似追連續劇咁， 日日等爆料。好嘢梗係唔好畀佢停，鄧兆尊亦唔執輸，同吳家樂主持網上節目語出驚人， 大爆有女星同時與6個富商交往並懷孕，唔知經手人是誰， 於是一網打盡，向每個富商攤牌索要掩口費，結果如願每人收一球，總共袋咗六球！

嘩，呢單嘢嘅Juicy程度， 比五索有過之而無不及，難怪全城上下化身柯南，猜猜她是誰。鄧兆尊強調該女星同佢同期，曾與吳家樂拍劇，並非港姐出身，未婚但有小孩，多拍古裝及身材Fit爆，而且中港兩邊走，於是多個名字皆打入嫌疑榜，包括楊思琦同陳彥行， 甚至連淡出娛樂圈嘅張慧儀都有份，可謂躺着也中槍。

之不過，行姐去年先至被爆誕女，男友並非甚麼闊佬，鄧兆尊亦揚言行姐冇咁醒而否認；思琦妹大女係同空心老倌吳帥所出，細仔生父身份神秘，但既然講明並非港姐，當然亦唔係思琦妹啦。至於張慧儀，似乎好多條件都脗合，但佢兒子只係養子，亦從來無被人目睹大肚。

相信爆料到此為止，之但係網民就覺得，五索事件由御妻有術、大享齊人之福嘅兆尊分析，相當有說服力。你知啦，十個男人九個滾，剩番一個仲諗緊。五索忽然毀滅式爆料，點會冇原因吖。

呢位齊人懷疑，有人被富商冷落兼Cut生活費，所以先至爆大鑊，企圖獲得大筆掩口費。又分析指，雖然女方有四個細路，但未必全由富商所出。嗱，呢啲嘢，真係過來人先至諗到，點到你唔服！